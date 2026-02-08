Profesora es apuñalada hasta la muerte por su alumno mientras impartía sus clases en Brasil

Rondônia, Brasil.- El homicidio de una maestra identificada como Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años de edad, ocurrió en el interior de una facultad privada de la ciudad de Porto Velho, ubicada en el estado de Rondônia, Brasil. Medios brasileños señalan que el atroz crimen estuvo a cargo de uno de sus alumnos y se registró durante la noche del viernes 6 de febrero de 2026, lo que ha generado conmoción en la comunidad educativa como en la población en general.

La prensa local indican que el ataque ocurrió cuando la docente estaba dictando clases en un aula de la institución, cuando, por razones que aún son investigadas, un alumno identificado como João Júnior, de 24 años, se levantó de su asiento, extrajo un arma blanca y la atacó con varias puñaladas delante de otros estudiantes. Posteriormente, los alumnos intervinieron inmediatamente para retener al atacante y evitar que la agresión continuara.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Militar se movilizaron al centro educativo y concretaron la detención del responsable, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia de aquel país. En tanto, la profesora recibió los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladada de emergencia al Hospital João Paulo II, el principal centro de atención de emergencias de Porto Velho.

A pesar de la intervención por parte del personal médico, horas más tarde se confirmó el deceso de Juliana Mattos debido a la gravedad de sus heridas. La Policía Civil de Rondônia quedó a cargo de la investigación y, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen. Versiones extraoficiales señalan que se podría haber tratado de diferencias académicas previas entre la víctima y su victimario, pero todas las líneas de investigación siguen abiertas.

Juliana Mattos de Lima Santiago era profesora del curso de Derecho Penal en el Centro Universitário Aparício Carvalho. Además de su trabajo como docente, la víctima también se desempeñaba como secretaria en la Policía Civil de Rondônia, un cargo administrativo dentro de la corporación policial. El centro educativo emitió un comunicado en el que expresaron su pesar por lo ocurrido y anunciaron tres días de luto institucional, además de la suspensión temporal de las actividades académicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui