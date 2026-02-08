Tragedia en India: Colapsa juego mecánico en Feria de Surajkund; confirman 2 víctimas mortales

Nueva Delhi, India.- Un día de fiesta y diversión terminó en tragedia en India. La tarde de este sábado 7 de febrero de 2026, un gran juego mecánico colapsó en la Feria de Surajkund, en Faridabad, localidad cercana a Nueva Delhi. Este siniestro dejó un saldo de dos personas muertas y al menos 13 heridas, según confirmaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió este sábado, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, cuando una estructura tipo 'martillo' identificada como 'Tsunami', operaba con cerca de 20 personas a bordo, en un día de alta afluencia dentro del recinto. Este es reconocido como una de las exhibiciones culturales y artesanales más grandes de la India, que cada año recibe a miles de visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la atracción presentó fallas estructurales mientras se encontraba en movimiento. Testigos señalaron que el juego se atascó en la parte más alta, comenzó a tambalearse de forma inestable y posteriormente se precipitó violentamente al suelo, generando pánico entre asistentes y operadores. Estos hechos quedaron grabados en video.

Durante el incidente, un inspector de la policía local perdió la vida al ser impactado por una pieza desprendida de la estructura mientras coordinaba labores de evacuación y auxilio. El agente contaba con 36 años de servicio y se encontraba próximo a su jubilación. Más tarde, se confirmó la muerte de otra persona, aunque su identidad no ha sido revelada a medios de comunicación.

Víctimas, evacuación y atención médica

Además de los fallecidos, 13 personas resultaron heridas; varias de ellas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Las autoridades informaron que todas reciben atención médica, aunque no se ha especificado cuál es su estado de salud. En tanto, el área del accidente quedó acordonada; la Feria fue evacuada de inmediato para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades de la India ya comienzan con las investigaciones por una posible negligencia por parte de los organizadores. Entre las hipótesis preliminares se encuentran inspecciones técnicas insuficientes y permisos de operación presuntamente desactualizados. Incluso se reveló que una hora antes del derrumbe principal, una puerta del recinto colapsó, dejando dos personas lesionadas, hecho que ahora forma parte de las pesquisas.

El jefe policial Ayush Sinha confirmó que se tomarán medidas estrictas contra los responsables, al tiempo que destacó que el inspector falleció en cumplimiento de su deber al intentar rescatar a los asistentes.

