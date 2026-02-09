Japón reactiva la planta nuclear más grande del mundo tras su cierre desde el año 2011

Tokio, Japón.- La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) volvió a reactivar el 8 de febrero de 2026 el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, que permanecía clausurada desde 2011 tras el accidente de Fukushima.

TEPCO planea aumentar de manera gradual la generación de energía en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo. La planta, con una capacidad de más de ocho mil megavatios (MW), es un componente clave del plan de suministro energético de la compañía y forma parte de la estrategia del gobierno japonés de impulsar la energía nuclear para alcanzar objetivos de reducción de emisiones.

A las 14:00 hora local (5:00 GMT) se retiraron las barras de control y se puso en marcha el reactor número 6 de la central nuclear", indicó TEPCO en un comunicado. La empresa añadió que continuará verificando 'la integridad de los equipos de la planta' y se comprometió a responder "con sinceridad" a las inspecciones de la Autoridad de Regulación Nuclear.

Este reinicio se realiza después de que TEPCO intentara reactivar la central el 21 de enero, pero tuviera que suspender el funcionamiento tras activarse una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, esenciales para regular la potencia del reactor y garantizar su seguridad.

Los reactores 6 y 7 de Kashiwazaki-Kariwa habían recibido autorización para su reactivación en 2017, pero la central permaneció inoperativa debido a fallas en la seguridad contra ataques terroristas. En diciembre de 2023 se aprobó la implementación de medidas correctivas, y desde entonces TEPCO completó los trámites necesarios para reactivar ambos reactores.

Con este reinicio, TEPCO marca la primera operación de una de sus plantas nucleares desde el desastre de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo de 2011, tras un fuerte terremoto y tsunami que afectaron el noreste de Japón.

Fuente: Tribuna del Yaqui