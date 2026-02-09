Tiroteo en secundaria de Maryland, Estados Unidos, deja un estudiante herido y un detenido

Maryland, Estados Unidos.- La tarde de este lunes 9 de febrero, las fuerzas de seguridad del condado de Montgomery, en el estado de Maryland, respondieron a una situación de emergencia reportada al interior de las instalaciones de la escuela secundaria Thomas S. Wootton. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Rockville, situada a unos 32 kilómetros al norte de Washington D.C., donde se registró un ataque armado poco después de las 14:15 horas (local).

Como resultado de este suceso, un menor de 16 años de edad resultó herido. De acuerdo con los reportes médicos iniciales, el joven recibió impactos de bala en la zona superior del cuerpo. A pesar de la seriedad de las lesiones sufridas, los equipos de salud comunicaron que el estudiante se mantiene en condición estable y, según las evaluaciones, su vida no corre riesgo en estos momentos. El afectado permanece bajo observación en un centro médico para su recuperación.

Elementos policiales se trasladaron al sitio tras recibir las alertas sobre detonaciones de arma de fuego dentro del plantel. Al arribar, aseguraron el perímetro del recinto educativo y procedieron a la localización del presunto responsable. La operación terminó con la rendición y posterior captura de un individuo que todavía portaba el arma utilizada durante la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la persona bajo custodia forma parte del alumnado de dicha institución o si es ajena a ella.

School shooting in maryland high school one injured one suspect arrested. Bodycam of cops going through brown university released. uD83DuDEA8uD83DuDEA8 pic.twitter.com/UMf1eJoo0P — River (@River5213q) February 9, 2026

Como medida de protección, el colegio activó sus protocolos de cierre de emergencia para resguardar a la comunidad académica. Para gestionar el reencuentro de los estudiantes con sus padres y tutores, se habilitó un punto de reunión seguro en la escuela Robert Frost, ubicada en las cercanías. Ahí, las familias pudieron verificar la integridad de los alumnos una vez que la zona fue declarada segura.

La investigación se mantiene en curso con el objetivo de esclarecer los motivos que propiciaron el tiroteo. Los agentes encargados del caso no han revelado la identidad del detenido ni las causas detrás del conflicto, manteniendo bajo reserva de los datos mientras avanzan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades legales correspondientes a este acontecimiento.

A student opened fire at a school in Maryland, injuring one child, according to Rockville police.



The shooter, also a student at the school, has been detained. The victim was taken to the hospital; there is no threat to other students.



Source: https://t.co/k1qMg3EK0a pic.twitter.com/4p7y41gV3b — Dr. Gevorg Melikyan (@GeorgeMelikyan) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui