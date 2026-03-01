Comando Norte confirma la muerte de tres militares de EU y cinco heridos graves en ofensiva contra Irán

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este domingo 1 de marzo de 2026 se pronunció, a través de un breve comunicado, el Comando Norte, el cual confirmó que tres elementos del Ejército de Estados Unidos murieron, mientras que otros cinco resultaron heridos durante el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el gobierno de Irán, que dejó numerosas bajas, entre ellas el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

"A partir de las 9:30 a. m. ET del 1 de marzo, tres miembros del servicio de EE. UU. han muerto en acción y cinco están gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica", dice un fragmento del escrito. Además, mencionaron que las lesiones registradas fueron principalmente menores y conmociones cerebrales. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre este asunto.

De hecho, aprovecharon el espacio para dejar en claro que los enfrentamientos continúan y que, en cuanto sea posible, cada uno de los afectados regresará al servicio. Cabe señalar que no fueron reveladas las identidades ni ningún otro dato, y el principal comando militar norteamericano justificó su decisión como una forma de respetar a los familiares; por ello, solo se sabrán más detalles cuando los seres queridos estén debidamente informados.

En otro aviso, corrigieron una supuesta aseveración de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), cuyos voceros afirmaron que dejaron fuera de funcionamiento al USS Abraham Lincoln tras un ataque con misiles balísticos. Ante esto, el Comando Norte negó por completo dicha versión y aseguró que ni siquiera lograron acercarse al objetivo: "El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo a la campaña implacable del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas del régimen iraní".

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

De igual manera, en una publicación más reciente informaron que, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU realizada ayer, el embajador de Irán ante la organización declaró que su respuesta se ha dirigido única y exclusivamente a las bases y activos de Estados Unidos. No obstante, la administración del republicano calificó estas declaraciones como una rotunda "mentira", ya que presuntamente están atacando a civiles y a más de una docena de instalaciones.

