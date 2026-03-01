Muerte de Ali Khamenei: Trump amenaza a Irán con una fuerza 'nunca antes vista' si contraataca

Washington, Estados Unidos.- La tensión en Medio Oriente sube de nivel. La madrugada de este domingo, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzó una advertencia directa al régimen iraní: si responde a los ataques de Washington y Tel Aviv, el Ejército estadounidense actuará con una fuerza "nunca antes vista". El mensaje llega tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, confirmada por la televisión estatal iraní.

La declaración del también empresario estadounidense se produjo luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico de Irán, amenazara con iniciar la operación ofensiva "más feroz de la historia" contra EU, Israel y países del Golfo.

El nuevo mensaje de Trump tras las amenazas iraníes

Mediante su red social, Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que, si Irán ejecuta nuevas ofensivas, la respuesta será contundente: "Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, atacaremos con una fuerza nunca antes vista!".

Trump promete respuesta histórica si Irán contraataca. Foto: Truth Social

El mandatario también confirmó que los bombardeos continuarán "mientras sea necesario" y aseguró que el objetivo es 'aniquilar' la armada iraní y destruir completamente su industria de misiles. Según explicó, el propósito de la operación es "reducir a nada" la marina iraní y eliminar amenazas que considera inminentes.

Previamente, en otro mensaje dirigido a la población iraní, sostuvo que el asesinato del líder supremo representa "su mayor oportunidad" para tomar el control del país. "La hora de su libertad está cerca", escribió, y pidió a los civiles permanecer resguardados ante el peligro de nuevos bombardeos.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria

Tras confirmarse la muerte de Ali Khamenei, la Guardia Revolucionaria Islámica prometió un castigo "duro y decisivo". Anunció que "la operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento".

Irán lanzó ataques en distintos puntos del Golfo. Se reportaron explosiones en Manama, Bahréin, y Doha, Qatar, así como detonaciones en Dubái. En Abu Dhabi se registraron dos muertos tras la oleada inicial, y en un incidente en el aeropuerto de esa ciudad murió al menos una persona y otras siete resultaron heridas, según un informe oficial.

Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Kuwait. También se registraron ataques contra bases militares estadounidenses en la región e Israel.

Declaraciones del Parlamento iraní

En tanto, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que se vengarán de EU e Israel: "Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia", afirmó, citado por la agencia IRNA.

La situación sigue en desarrollo, con intercambios de amenazas y operaciones militares activas que mantienen a la región en máxima alerta.

