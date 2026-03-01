Papa León XIV pide frenar GUERRA en Medio Oriente: llama al diálogo "razonable y responsable"

Ciudad del Vaticano.- En medio de ataques por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU) y contraataques de Irán que ya han dejado muertos, explosiones y más amenazas militares este fin de semana, el Papa León XIV, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, hizo un llamado urgente para frenar la violencia en Medio Oriente antes de que la crisis sea irreversible y más inocentes se vean afectados.

Desde la Ciudad del Vaticano, el pontífice pidió a las potencias involucradas en esta guerra asumir su responsabilidad moral y detener la confrontación armada que amenaza con expandirse a toda la región.

Papa León XIV pide detener la "espiral de violencia"

Tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa León XIV declaró que está pendiente de los hechos ocurridos ayer; asimismo, expresó su preocupación por los hechos que se desarrollan en Medio Oriente y en Irán. Advirtió que la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas ni con el uso de armas que generan destrucción, dolor y muerte; y subrayó que la paz "solo" puede alcanzarse mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable.

Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable", dijo el Papa León XIV.

Ante la posibilidad de una tragedia de grandes proporciones, hizo un "encendido llamamiento" a las partes implicadas para que detengan la espiral de violencia antes de que se convierta en una "vorágine irreparable". El mensaje, que fue replicado en las redes sociales oficiales del Papa León XIV, provocó el aplauso de los fieles presentes en la plaza de San Pedro.

Contexto: Ataque y muerte de Ali Jameneí

El pronunciamiento del Papa se dio un día después de un ataque encabezado por EU e Israel con el objetivo de tumbar el régimen iraní. En esa ofensiva murió el ayatolá Ali Jameneí, quien estuvo 36 años al frente de la República Islámica de Irán. Tras la muerte del líder supremo, Teherán advirtió que responderá con fuerza. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, aseguró que la respuesta será de una contundencia "nunca antes experimentada".

Trump advierte ataque con "fuerza nunca antes vista"

Ante esto, el presidente de EU, Donald Trump, declaró que atacarán Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su amenaza de responder militarmente para vengar la muerte de Jameneí. TRIBUNA te comparte más información aquí.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra 27 bases militares de EU en Medio Oriente y objetivos de Israel. Además, Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, territorios aliados de Estados Unidos donde existen bases militares estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui