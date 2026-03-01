¿Qué pasó en Texas HOY? Todo lo que se sabe sobre el TIROTEO en un bar que dejó MUERTOS y heridos

Texas, Estados Unidos.- La violencia fuera y dentro de Estados Unidos (EU) continúa. La madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la ciudad de Austin, luego de recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un concurrido bar. Este hecho dejó un saldo preliminar de tres muertos y al menos 14 más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, domingo 1 de marzo de 2026, alrededor de las 01:40 horas, tiempo local, en el exterior del establecimiento Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en el corredor de West Sixth Street, una de las zonas con mayor actividad nocturna en la capital texana.

Autoridades investigan si el tiroteo está ligado a 'terrorismo'. Foto: Twitter

¿Qué pasó en Texas HOY?

Testigos señalaron que un hombre, hasta ahora de identidad desconocida, pasó en repetidas ocasiones frente al lugar a bordo de una camioneta SUV, hasta que en determinado momento sacó un arma y abrió fuego desde el interior del vehículo contra personas que se encontraban en el patio y en la acera. Según información proporcionada por la jefa del Austin Police Department, el sospechoso descendió posteriormente de la unidad portando un rifle y continuó disparando contra peatones en la intersección.

Testigos que alcanzaron a resguardarse dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la policía. Los oficiales lograron repeler la agresión y abatieron al tirador en el lugar. Momentos después, personal de Servicios Médicos confirmaron que tres personas murieron en la escena, incluido el presunto agresor, mientras que 14 heridos fueron trasladados a hospitales del área; al menos tres de ellos permanecen en estado crítico.

La zona fue acordonada durante varias horas para la recolección de indicios y el levantamiento de evidencia balística.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), informó que participa en las indagatorias ante la posibilidad de que el ataque esté vinculado con un acto de terrorismo. De acuerdo con el agente especial interino de la oficina en San Antonio, existen "indicios" relacionados con el sujeto y con su vehículo que están siendo analizados; sin embargo, subrayó que aún es prematuro establecer un móvil definitivo.

Tras el aseguramiento del automóvil, se activaron protocolos especializados al detectarse objetos considerados sospechosos en el interior, aunque no se localizaron artefactos explosivos. Las investigaciones se desarrollan de manera coordinada entre instancias locales y federales, incluyendo la revisión de antecedentes, dispositivos electrónicos y testimonios de testigos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas. Las autoridades reiteraron que la investigación continúa abierta.

Fuente: Tribuna del Yaqui