Reportan que el expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad murió en ataque aéreo de Israel y EU

Teherán, Irán.- Este domingo 1 de marzo de 2026 continúan reportándose bajas tras los brutales ataques de Israel en conjunto con Estados Unidos contra la capital de Teherán, Irán. De tal forma que, según varios medios internacionales e israelíes, perdió la vida ayer el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, luego de que fuera bombardeado el barrio de Narmak, cercano a donde se encontraba la residencia del exfuncionario.

De hecho, al parecer también fallecieron varios de sus guardaespaldas, de los cuales se desconocen mayores detalles. Sin embargo, es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha pronunciado ninguna fuente oficial. En caso de ser cierto, esta muerte se sumaría a la que impactó el mismo sábado 28 de febrero de 2026, cuando se confirmó el deceso del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Acerca de este personaje de la política, se tiene conocimiento que fungió como representante del Poder Judicial en Irán entre 2005 y 2013; en aquel entonces mantuvo una relación tensa con el ahora gobierno que encabeza Donald Trump. Asimismo, tampoco se llevó de la mejor manera con Israel. Toda la tensión con Occidente provocó sanciones económicas y, en un punto, hasta aislamiento diplomático.

Además, Ahmadinejad fue gobernador de la provincia de Ardabil y alcalde de Teherán; antes de convertirse en presidente, fue nombrado por el difunto líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, como parte del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, un consejo asesor de 48 miembros de la Oficina del Líder Supremo. Cabe destacar que algunas fuentes indican que su mandato fue controversial por los resultados electorales de 2009 y las protestas masivas en Irán.

No olvidemos que entre las figuras clave que fueron asesinadas se encuentran también Mohammad Pakpour, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, y Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa, así como Ali Shamkhani, asesor principal de Khamenei, y Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

#Mundo | La Agencia de Noticias Labores de Irán (ILNA) confirmó que el expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, murió el día de ayer sábado 28 de febrero de 2026 durante un ataque estadounidense-israelí uD83CuDDEEuD83CuDDF7?? pic.twitter.com/sCwc1Kor8J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui