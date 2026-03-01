Se desata enfrentamiento en Consulado de EU en Pakistán tras muerte de Alí Jamenei; reportan 9 MUERTOS

Karachi, Pakistán.- Una nueva protesta tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y contra el Gobierno de Estados Unidos (EU), derivó en violencia y muertes en Pakistán. Este domingo, al menos nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas luego de que alrededor de 500 musulmanes chiítas asaltaran el Consulado de Estados Unidos en Karachi tras la ofensiva conjunta de EU e Israel en Irán.

De acuerdo con reportes que circulan en medios internacionales, las autoridades dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y disparos cuando intentaban romper el perímetro de seguridad del recinto diplomático, lo que terminó en un enfrentamiento que dejó víctimas mortales.

Al menos nueve manifestantes murieron baleados cuando una multitud irrumpió en el muro exterior del consulado estadounidense en la ciudad pakistaní de Karachi después de conocerse la noticia de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que acabaron con la vida del líder… pic.twitter.com/9o7eV0hO2i — NMás (@nmas) March 1, 2026

Así ocurrió el asalto al consulado en Karachi

La protesta se convirtió en enfrentamiento cuando la multitud intentó ingresar por la fuerza al edificio diplomático en Karachi. Según reportes, los manifestantes rompieron ventanas del consulado; incendiaron un puesto policial cercano; portaban retratos de Alí Jamenei y coreaban consignas contra Washington y Tel Aviv. Momentos más tarde, el alto funcionario policial Irfan Baloch desmintió que el edificio del consulado haya sido incendiado, aunque confirmó daños materiales.

En tanto, el agente Mohammad Jawad informó que la policía y fuerzas paramilitares emplearon gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Respecto al número de víctimas que dejaron estos nuevos disturbios, se detalló que el saldo inicial fue de seis fallecidos, pero la cifra subió a nueve muertos después de que tres heridos graves perdieran la vida en el hospital. La cirujana policial Summaiya Syed Tariq, del principal hospital gubernamental de Karachi, confirmó que el centro médico recibió inicialmente seis cuerpos y múltiples lesionados.

Además, autoridades hospitalarias indicaron que al menos 25 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Civil de Karachi, según detallaron fuentes oficiales.

Horas después, la policía informó que la situación quedó bajo control y que los manifestantes fueron dispersados.

Protestas también en Lahore

Las movilizaciones no se limitaron a Karachi. En Lahore, capital de la provincia de Punjab, también hubo protestas frente al consulado estadounidense. El funcionario policial Faisal Kamran señaló que los manifestantes intentaron acercarse al edificio, pero la policía les impidió el paso y dispersó la concentración cuando intentaron avanzar hacia la sede diplomática.

Testigos reportaron que en Karachi decenas de manifestantes permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro del consulado, llamando a más personas a sumarse.

Segundo consulado estadounidense en Pakistán. Lahore. Asaltado.



Primero Karachi. Ahora Lahore. El fuego se extiende.



Todas las banderas. Todos los símbolos. Todos los objetivos ahora. pic.twitter.com/iTaOQAowpE — aapayés (@aapayes) March 1, 2026

Estados Unidos emite alerta para sus ciudadanos

Tras los hechos, la Embajada de Estados Unidos en Islamabad informó que monitorea las manifestaciones en Karachi y Lahore, así como convocatorias adicionales en Islamabad y Peshawar. La representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán seguir las noticias locales, evitar multitudes, mantener buenas prácticas de seguridad personal; y tener actualizado su registro STEP.

Se espera que las protestas y enfrentamientos continúen.

Fuente: Tribuna del Yaqui