Trump llama a Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o enfrentar "muerte segura"; prevé que operaciones duren 4 semanas

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de la inmunidad o advirtió que enfrentarán una "muerte segura"; esto después de la ofensiva conjunta contra Irán en la que murió el ayatollah Ali Khamenei.

Además, Trump anticipó que las operaciones militares podrían extenderse por cuatro semanas a pesar de que los ataques avancen más rápido de lo previsto. El mandatario afirmó para diferentes medios de comunicación que 48 líderes del régimen iraní fallecieron en los bombardeos y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con Teherán.

Sin embargo, señaló que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.

Donald Trump afirmó: "Hemos atacado cientos de objetivos en #Iran en cuestión de minutos". Con esto, Estados Unidos se presenta como la nación más rica y poderosa del mundo.



"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura", declaró Trump en una declaración publicada en un vídeo en su red social, Truth Social.

En sus declaraciones también señaló que Alí Jamenei fue un "hombre miserable y vil". Aseguró que Jamenei tenía "la sangre de miles de estadounidenses en sus manos" y lo responsabilizó por la muerte de "personas inocentes" en distintos países.

Trump también aseguró que el mando militar de Irán "ha desaparecido" y afirmó que numerosos integrantes buscan entregarse para salvar su vida. Según el mandatario, "quieren inmunidad". "La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe", destacó.

Afirma que hablará con nueva dirigencia de Irán

"Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado", afirmó Trump desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista con la revista 'The Atlantic'.

"El presidente Trump dijo que la nueva dirigencia potencial de Irán indicó que quiere hablar y que, en ese caso, él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin merma”, explicó un portavoz de la presidencia a varios medios de comunicación.

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que el mando militar de Irán "ha desaparecido" y afirmó que integrantes iraníes buscan entregarse para salvar su vida

