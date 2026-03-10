Ataques récord en Irán este MARTES, afirma el Pentágono; observa menor capacidad de reacción

Washington, Estados Unidos.- Este martes 10 de marzo de 2026, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en una rueda de prensa en el Pentágono que hoy será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio del conflicto. Incluso aseguró que, con el paso del tiempo, Teherán ha ido reduciendo sus ataques, algo que, según él, se refleja en sus acciones más recientes.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de operaciones en Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", afirmó Hegseth. Agregó que, en estas 24 horas, la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta la fecha", puntualizó ante los medios de comunicación presentes en el evento.

El secretario también destacó que desconoce el calendario de la guerra, ya que esa decisión corresponde al presidente Donald Trump, quien "tiene el control del acelerador. Es él quien decide", reiteró Hegseth, señalando que no sabe en qué etapa se encuentra esta operación, que comenzó el pasado 28 de febrero con la alianza de Estados Unidos e Israel a través de la operación Furia Épica, la cual ha causado más de mil 230 muertes, según reportes.

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, indicó que uno de los objetivos del conflicto es la destrucción de la marina iraní, atacada con “artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar”. Además, Irán amenazó con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo mientras dure la guerra, a lo que Trump respondió que, si se concretan esas acciones, enfrentarán "muerte, fuego y furia".

Las fuerzas estadounidenses están comprometidas en neutralizar la amenaza "cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas", aseguró Caine. Hegseth, por su parte, acusó al gobierno iraní de "mover lanzacohetes a barrios civiles, cerca de escuelas y hospitales, para dificultar nuestra capacidad de ataque", y agregó que así es "como operan".

