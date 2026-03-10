Israel abate a Hasán Salamé, alto mando de Hezbollah, tras bombardeos al sur de Líbano

Beirut, Líbano.- El mando militar de Israel comunicó la muerte de Hasán Salamé, reconocido como un alto responsable del grupo Hezbollah. El suceso ocurrió tras un ataque aéreo perpetrado durante la noche del pasado domingo en el poblado de Juaya, ubicado en la región meridional de Líbano. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, la maniobra fue un ataque dirigido hacia el individuo señalado como jefe de la unidad Nasser.

Esta facción es una de las divisiones con mayor peso regional dentro de la estructura armada de la organización en la franja sur. A este dirigente se le reconoce una larga trayectoria y una participación directa en las operaciones militares desarrolladas en el sector de Al Jiam, situado en la gobernación de Nabatiyé. La actual campaña bélica israelí abarcó otras regiones, llegando hasta la capital de Líbano.

Durante la mañana del lunes, la aviación lanzó ataques contra diversas instalaciones de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. Este sector urbano es considerado un bastión de la agrupación aliada de Irán. Periodistas en el área reportaron el sonido de fuertes explosiones y grandes columnas de humo. Las tropas israelíes manifestaron que los habitantes de los barrios afectados recibieron instrucciones de evacuación antes de los bombardeos.

uD83DuDEA8 BREAKING: Hezbollah clashes with uD83CuDDEEuD83CuDDF1 IDF ground forces in Aitaroun, southern uD83CuDDF1uD83CuDDE7 Lebanon pic.twitter.com/6CninDSZ2x — War Alerts (@War__Alerts) March 10, 2026

De forma paralela, Hezbollah comunicó que sus combatientes sostuvieron enfrentamientos con tropas israelíes. Estos soldados arribaron al este del Líbano mediante el uso de helicópteros, muy cerca de la frontera con el territorio de Siria. La organización reportó el ingreso de unos 15 helicópteros y respondió utilizando el armamento correspondiente para repeler a las tropas enemigas en la zona.

uD83CuDDEEuD83CuDDF1uD83CuDDF1uD83CuDDE7 The Israeli Air Force reportedly carried out airstrikes on the village Ansar, southern Lebanon, amid ongoing operations against Hezbollah targets in the region. pic.twitter.com/5WMgN3pVLg — uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDEEuD83CuDDF9 Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 10, 2026

Impacto demográfico

En el terreno geopolítico, Hezbollah confirmó su lealtad al actual liderazgo iraní. Este anuncio ocurre tras el fallecimiento de Ali Khamenei en el contexto de la incursión estadounidense-israelí en Teherán. El grupo prometió mantener las líneas de acción trazadas por el dirigente fallecido y juró fidelidad al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública de Líbano emitió un reporte sobre las consecuencias humanas de estos ataques en la nación.

#Líbano ?| La situación de la guerra se agrava en el frente humanitario a medida que crecen las víctimas mortales, los heridos y los desplazados, mientras el bloqueo del tráfico marítimo en Oriente Medio dispara el precio del petróleo. https://t.co/Uu7m58yVef pic.twitter.com/fjiQsqe8Q1 — Desinformémonos (@Desinformemonos) March 10, 2026

El registro documenta la muerte de al menos 394 personas a causa de las explosiones; entre los fallecidos figuran 83 menores de edad. Por otra parte, los constantes enfrentamientos forzaron a miles de habitantes a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad. Cerca de 112 mil ciudadanos buscaron refugio en instalaciones gubernamentales y centros de ayuda, aunque las proyecciones calculan que la cantidad de desplazados podría superar los 200 mil habitantes en todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui