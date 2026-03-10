La Marina de Estados Unidos escolta al primer petrolero que cruza el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.- Este martes 10 de marzo, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, realizó un comunicado en sus redes sociales mencionando que la Marina estadounidense escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo, sin importar que está amenazado por las guerras de Oriente Medio; esto es parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump para reabrir esta vía marítima crítica.

"La Marina de Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales", declaró Wright en un video publicado en su cuenta de X, además de recordar sus previos anuncios donde aseguraron que se encargarían de que los petróleos pudieron pasar y con gran orgullo y satisfacción, menciono el petrolero que lo logró en 36 horas, afirmando que no sería el único, ya que verían pasar más.

Los precios del petróleo acentuaron su caída a raíz de la noticia, y tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15 por ciento; y, en respuesta a los bombardeos que sufre el país desde hace unos días, Teherán anunció, entre las medidas de represalia, que preveía bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Aproximadamente el 20 por ciento de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL) transita por este estrecho, situado entre el sultanato de Omán e Irán.

Donald Trump continuó con sus amenazas de atacar a Irán con más dureza si Teherán tomara al mundo como rehén, bloqueando el transporte de petróleo en la región. Por otra parte, aunque medios internacionales y el Departamento de Energía reportaron el éxito de la misión, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó la noticia como una completa mentira, negando que algún buque escoltado hubiera cruzado el estrecho.

