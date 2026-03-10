Más de mil mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente por conflicto con Irán: Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 10 de marzo de 2026, la mandataria confirmó que más de mil ciudadanos mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente en medio del conflicto derivado de la Guerra entre Estados Unidos (EU), Israel e Irán.

Ante medios de comunicación reunidos este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que la salida de los connacionales se ha logrado principalmente mediante traslados terrestres hacia países donde existen vuelos comerciales disponibles, lo que ha permitido iniciar su proceso de repatriación hacia México.

uD83CuDF0D?? La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 1,009 mexicanos ya han salido de Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán. De acuerdo con la mandataria, los connacionales están siendo trasladados por vía terrestre hacia países donde ya existen vuelos… pic.twitter.com/O1cFDwJuFI — GlobaLAT (@globaLATvideo) March 10, 2026

Mil nueve mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México", señaló.

Durante la misma intervención, Claudia Sheinbaum aclaró que hasta el momento no se ha registrado la llegada de ciudadanos de Irán a México en calidad de refugiados como consecuencia del conflicto: "Más allá de ciudadanos mexicanos, no", respondió la presidenta al ser cuestionada sobre el ingreso de personas de otras nacionalidades.

Sobre el fin de la guerra, la presidenta señaló que esta pronto podría concluir luego de las últimas declaraciones de Trump. Espera que así sea para dejar de perder vidas humanas, apuntó.

Embajada mexicana en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán

Por su parte, el día de ayer, lunes 9 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó previamente que algunos países de la región han comenzado a reabrir gradualmente su espacio aéreo, lo que ha permitido una reanudación parcial de los vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando de forma intermitente. Como parte de las medidas para garantizar la atención consular, la Cancillería indicó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán.

Las labores diplomáticas se realizarán con apoyo de la representación mexicana en Bakú, capital de ese país, mientras continúa la situación de riesgo en la región.

La SRE también señaló que las embajadas mexicanas en Medio Oriente se mantienen en alerta permanente, en coordinación con autoridades locales y en comunicación constante con la comunidad mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui