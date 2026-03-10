Trump habla sobre posible fin de la GUERRA en Medio Oriente y petróleo se desploma casi 7%

Washington, Estados Unidos.- Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída este martes 10 de marzo de 2026, luego de que el presidente de Estados Unidos (EU), el republicano Donald Trump, afirmara que la guerra que mantiene junto con Israel contra Irán podría terminar antes de lo previsto. Las declaraciones del mandatario generaron una reacción inmediata en los mercados energéticos.

Como resultado, los contratos de crudo retrocedieron cerca de un siete por ciento, después de haber alcanzado un máximo de más de tres años durante la jornada anterior.

El petróleo cayó luego de que Trump asegurara que la guerra con Irán avanza más rápido de lo previsto. Foto: Internet

El petróleo retrocede tras tocar máximos de tres años

Durante las primeras horas de este martes, los principales indicadores del mercado petrolero registraron una caída significativa. A las 4:12 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX), los futuros del crudo Brent perdían 6.75 dólares, lo que representaba una baja de 6.8 por ciento, para ubicarse en 92.21 dólares por barril.

En paralelo, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) en EU retrocedían 6.41 dólares, también equivalente a una caída de 6.8 por ciento, para cotizar en 88.36 dólares por barril. En las primeras operaciones de la jornada, ambos contratos llegaron a desplomarse hasta un 11 por ciento, aunque posteriormente recuperaron parte de esas pérdidas.

Comentarios de Trump calman a los mercados

La caída del petróleo ocurrió después de que el presidente Donald Trump señalara en una entrevista con CBS News que el conflicto militar contra Irán podría terminar pronto. El jefe de Estado estadounidense afirmó que la guerra está "muy avanzada" y que Washington avanza "muy por delante" del calendario inicial, que estimaba una duración de entre cuatro y cinco semanas.

Estas declaraciones fueron interpretadas por los inversionistas como una posible señal de desescalada del conflicto, lo que redujo temporalmente las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro global de crudo.

Otro factor que contribuyó a relajar las tensiones fue una conversación telefónica entre Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin. De acuerdo con un asesor del Kremlin, durante el diálogo se compartieron propuestas orientadas a una resolución rápida del conflicto. Esta información reforzó la percepción de que podría haber avances diplomáticos para poner fin a la guerra.

Es importante recordar que este lunes 9 de marzo de 2026, el petróleo llegó a superar los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022. El aumento se había producido en medio de temores por interrupciones en el suministro mundial, agravados por recortes de producción impulsados por Arabia Saudita y otros países productores. Sin embargo, algunos analistas consideran que los movimientos recientes del mercado podrían ser una reacción excesiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui