Trump y Putin sostienen llamada sobre Irán y Ucrania; gobierno iraní responde a amenazas de EU

Washington, Estados Unidos.- Este pasado lunes 9 de marzo de 2026, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron el conflicto entre Irán y la guerra en Ucrania. Según medios locales, la llamada tuvo una duración aproximada de una hora y, para Moscú, fue "franca y constructiva". Entre los temas tratados estuvieron la situación militar actual y las posibles vías diplomáticas para reducir la escalada.

De acuerdo con el Kremlin, el representante del Poder Ejecutivo en Rusia presentó propuestas para solucionar este conflicto, y se destacó que el diálogo fue "muy sustancial". El asesor de política internacional ruso, Yuri Ushakov, señaló que Putin buscó alternativas para resolver las diferencias de manera diplomática, tomando como referencia su reciente comunicación con líderes de los estados del Golfo, con el presidente de Irán y con otros mandatarios internacionales.

Cabe resaltar que este intercambio se produjo después de que Trump afirmara que la guerra con Irán está "prácticamente terminada". En lo que respecta a Ucrania, el republicano defendió su postura de que conviene detener los enfrentamientos en su territorio, mientras que Vladimir Putin describió los avances de las tropas rusas, los cuales, según Moscú, podrían abrir la puerta a negociaciones que conduzcan a una solución.

Donald Trump y Vladimir Putin

Por otra parte, ambos líderes también hicieron hincapié en la situación de Venezuela, con un enfoque en los mercados petroleros internacionales. Desde la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, México ha seguido de cerca los movimientos del país vecino, hasta el punto de que, hace un tiempo, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

Irán responde a las amenazas de Donald Trump

A raíz de un comentario en el que el neoyorquino amenazó con "golpear 20 veces más fuerte a Irán", el actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, AlíLari-Naji, respondió de manera contundente: "El pueblo iraní de Ashura no teme sus amenazas vacías", para luego advertir: "Cuidado, no vaya a ser que sean ustedes los que desaparezcan", puntualizó el funcionario.

