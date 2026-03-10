VIDEO: Estados Unidos destruye 16 embarcaciones de Irán usadas para minar el estrecho de Ormuz

Teherán, Irán.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó este martes que sus tropas neutralizaron 16 embarcaciones iraníes preparadas para instalar minas en el estrecho de Ormuz. Esta maniobra militar ocurre mientras surgen reportes de que el gobierno de Teherán busca sembrar estos artefactos explosivos en uno de las rutas de trasporte de hidrocarburos más transitada del mundo.

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales por el Centcom, el operativo se enfocó en diversas naves asociadas a los movimientos marítimos de Irán en la región. "Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes el 10 de marzo, entre ellos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz", detalló el mando militar estadounidense.

La entidad acompañó su informe con un video donde se aprecian los ataques hacia los navíos. Las grabaciones captan el instante en que los proyectiles alcanzan sus blancos, generando explosiones que terminan por hundir los botes, junto a columnas de humo que se elevan desde las zonas de impacto. El estrecho de Ormuz une al Golfo Pérsico con el océano Índico y representa una zona altamente sensible dentro de la red energética global.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Alrededor de una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial transita diariamente por esta angosta ruta marítima. Grandes productores de hidrocarburos dependen de este paso para enviar sus recursos a los distintos continentes y asegurar el abasto continuo. La posibilidad de hallar minas en este paso marítimo despierta inquietudes sobre el funcionamiento seguro del tránsito comercial y el suministro global de combustibles.

Un bloqueo o una simple alteración del tráfico de cargueros podría generar cambios rápidos en los precios internacionales del crudo y afectar las cadenas de transporte logístico en numerosos países.

¿Qué dijo Trump?

Horas antes del reporte emitido por el Centcom, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas armadas de su país ya habían desmantelado un conjunto de botes vinculados a dichas tareas. A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente indicó que los elementos militares atacaron 10 naves que presuntamente operaban para dejar explosivos en el mar.

Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!", redactó Trump en su cuenta.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7 | URGENTE — El presidente Trump anuncia que han destruido por completo 10 barcos iraníes que iban a intentar colocar minas inactivas en el Estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/AHZ3OkmD6S — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 10, 2026

Para cerrar, el mandatario de Estados Unidos emitió una advertencia dirigida a Irán respecto a los posibles resultados de sembrar estos artefactos en la ruta comercial. "Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran a la brevedad, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", aseveró el presidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui