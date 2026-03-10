"Vigila tu espalda o podrás ser eliminado": Advierte Irán a Trump tras intensos bombardeos

Washington, Estados Unidos.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, respondió este martes a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente había advertido que su país podría atacar a Irán "20 veces más fuerte" que los ataques recibidos hasta ahora.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Larijani afirmó que "la nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías" y añadió que el mandatario estadounidense debería "vigilar su espalda" porque podría "ser eliminado".

Ese mismo día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que la jornada sería la más intensa en cuanto a bombardeos dentro de Irán desde el inicio de la ofensiva militar.

Ataques

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth indicó que se desplegaría la mayor cantidad de cazas, bombarderos y ataques desde que comenzó la operación. También afirmó que, según reportes militares estadounidenses, en las últimas 24 horas Irán ha lanzado la menor cantidad de misiles desde el inicio del conflicto.

Además, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y varios países del Golfo Pérsico. Las sirenas de alerta por misiles se activaron durante la madrugada en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, así como en Baréin. Autoridades bareiníes informaron que un ataque iraní impactó un edificio residencial en la capital, causando la muerte de una mujer de 29 años y dejando ocho personas heridas.

Por su parte, Arabia Saudita reportó la destrucción de dos drones sobre su región petrolera oriental, mientras que la Guardia Nacional de Kuwait indicó haber derribado seis drones.

Horas después, las sirenas también sonaron en Jerusalén y se reportaron explosiones en Tel Aviv, luego de que el ejército israelí detectara el lanzamiento de misiles desde territorio iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró en X que su país no busca un alto el fuego en el conflicto.

Irán lanza advertencia a Trump

Fuente: Tribuna del Yaqui.