Alerta en Washington: Vehículo CHOCA contra barrera de la Casa Blanca; Trump estaba en el edificio

Washington, Estados Unidos.- La madrugada de este miércoles 11 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Estados Unidos (EU) desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente Donald Trump, luego de que se reportara que una camioneta impactó contra una de las barreras de protección ubicadas cerca de la residencia, en el centro de Washington, D.C.

El incidente provocó el cierre temporal del perímetro en varias calles cercanas, lo que generó una fuerte movilización policial y la presencia de múltiples vehículos de emergencia en una zona que habitualmente recibe a turistas, trabajadores y empleados del gobierno federal.

Esto se sabe del incidente cerca de la Casa Blanca

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 11 de marzo alrededor de las 06:37 horas, tiempo local, cuando una camioneta embistió una barricada de seguridad en la avenida Connecticut, muy cerca de Lafayette Square, la plaza ubicada al norte de la Casa Blanca en Washington, D.C.

Tras el impacto, autoridades locales y federales activaron protocolos de seguridad y cerraron varias vialidades alrededor del complejo presidencial, lo que interrumpió momentáneamente la circulación durante la hora de mayor actividad matutina. En el lugar se desplegaron elementos del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, corporación encargada de la seguridad del presidente y de la protección del recinto presidencial.

Conductor fue detenido y es interrogado

Las autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta fue detenido en el lugar del incidente y posteriormente trasladado para ser interrogado por agentes federales. A la fecha de publicación de esta nota, no se reportaron personas heridas, aunque el impacto generó daños en la infraestructura de seguridad instalada en el área.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que se inició una investigación para determinar si el incidente fue intencional o accidental, ya que todavía no se conocen las circunstancias exactas que llevaron al conductor a impactar la barrera.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, decenas de vehículos de emergencia permanecieron en la zona con luces encendidas, mientras turistas, residentes y trabajadores aguardaban la reapertura de las calles.

Trump estaba dentro de la Casa Blanca

De acuerdo con reportes oficiales, el presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento del incidente, aunque no se reportó ningún riesgo para su seguridad. Se prevé que el mandatario estadounidense continúe con su agenda del día y viaje al estado de Kentucky al mediodía, como parte de sus compromisos programados.

