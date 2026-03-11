Aumenta demanda internacional de talento mexicano; Estados Unidos y Emiratos Árabes lideran el ranking

Ciudad de México. - De acuerdo con Forbes, Estados Unidos encabeza la lista de los países con mayor demanda laboral para profesionistas mexicanos. La nación vecina de México, que actualmente tiene como presidente al republicano Donald Trump, continúa siendo uno de los principales destinos para los paisanos que emigran en busca de oportunidades. Sin embargo, según el medio antes citado, en los últimos años el interés también se ha diversificado hacia otros lugares como Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Brasil e incluso Suecia, que igualmente aparece dentro de este ranking.

Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos (+65 por ciento) Dinamarca (+56 por ciento) Brasil (+32 por ciento) Suecia (+30 por ciento)

Por su parte, los profesionales más solicitados son quienes se desempeñan como intérpretes, desarrolladores de software y representantes de servicio al cliente. Según datos retomados por Infobae del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los cuales fueron publicados el año pasado, las carreras centradas en el ámbito tecnológico registran una tasa de empleabilidad del 92 por ciento, lo que las convierte en una de las áreas con mayor proyección laboral en la actualidad.

Esta situación ha provocado que actualmente las carreras más demandadas sean aquellas relacionadas con la popular Inteligencia Artificial y Machine Learning, Ciberseguridad, Ciencia de Datos e Ingeniería en Energías Renovables. En términos generales, como se mencionó anteriormente, también destacan áreas como Desarrollo de Software y Marketing Digital, además de las que combinan conocimientos tecnológicos con el ámbito económico, como Negocios Internacionales y Desarrollo de Software.

Desarrolladores de software es una de las áreas con más demanda

En México comienza a tomar fuerza el desarrollo de videojuegos a través de la Ingeniería en Desarrollo de Software, debido a que implica un cúmulo de conocimientos relacionados con programación, animación digital, pruebas automatizadas y producción multimedia. Por ello, quienes se dedican a este ámbito deben mantenerse en constante actualización en áreas como ciencia de datos, automatización y diseño de experiencias interactivas.

Precisamente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene en su catálogo esta carrera, la cual cuenta con una duración de diez semestres y se divide en asignaturas obligatorias y optativas. Entre las materias obligatorias se encuentran especificación de requisitos, diseño funcional y orientado a objetos, verificación y mantenimiento de software, así como interacción computadora. La institución académica señala que "está diseñada para ofrecer una formación integral tanto en aspectos teóricos como prácticos".

