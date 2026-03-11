Valparaíso, Chile.- Este miércoles 11 de marzo de 2026, se realizó la toma de posesión de la presidencia de Chile por José Antonio Kast, en una ceremonia solemne en la ciudad costera de Valparaíso, en la que el ultraderechista prometió un gobierno centrado en la migración, seguridad y economía. Durante la ceremonia se contó con la presencia de los parlamentarios de todos los partidos, una docena de jefes de Estado y de gobierno de distintos países, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

"Sí, juro", dijo ahora el presidente de Chile, quien es el primer presidente de extrema derecha en Chile en los últimos 60 años desde el retorno a la democracia. En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Núñez, colocó la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, quien sucede al progresista Gabriel Boric.

Con promesas en migración y economía, toma posesión de la presidencia en Chile José Antonio Kast

Kast también se convierte en el primer mandatario en democracia que respalda la dictadura de Augusto Pinochet. El único gobernante conservador antes fue Sebastián Piñera, quien votó contra la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989. Además de Milei y el monarca español, asistieron a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamadú Orsi.

En la residencia oficial de Cerro Castillo, horas antes de la ceremonia, en la ciudad vecina, Viña del Mar, Kast posó para la fotografía oficial con su gabinete, incorporado por 24 ministros. La mayoría carece de tener una trayectoria política y mantiene vínculos con el sector privado y la academia. Entre los integrantes con mayor peso en el gabinete están el economista ultraliberal Jorge Quiroz en Hacienda, la exfiscal Trinidad Steinert en Seguridad Pública y el exparlamentario Claudio Alvarado en Interior.

Al finalizar la ceremonia, el ahora presidente de Chile brindará un almuerzo a las autoridades extranjeras que asistieron al cambio de mando. Por la tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026, viajará a la ciudad de Santiago, capital chilena, para liderar su primer acto oficial en una escuela. Por la noche, Kast pronunciará su primer discurso como mandatario desde el Palacio de La Moneda, donde expondrá las prioridades del Gobierno de Emergencia que prometió durante su campaña.

Como padre de nueve hijos y opositor del aborto, el ahora presidente aseguró durante la campaña que no impulsará una batalla cultural en materia de libertades individuales ni de derechos sexuales y reproductivos, ya que su gobierno se centrará en los esfuerzos en seguridad, migración irregular y economía.

uD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDFBuD83CuDDEAMaría Corina Machado asiste a la toma de posesión de José Antonio Kast



Kast asumirá como presidente de Chile este miércoles en Valparaíso.pic.twitter.com/dA3amd6YWd — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui