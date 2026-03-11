Donald Trump afirma que la ofensiva de Estados Unidos ya no tiene más que atacar en Irán

Washington D.C., Estados Unidos.- En medio de la creciente tensión internacional debido a la guerra en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 11 de marzo de 2026 que su ofensiva militar ha sido altamente efectiva porque no le queda nada por atacar en Irán. Trump resalta que la estrategia de su administración ha destruido gran parte de la infraestructura militar iraní, además de que han debilitado significativamente su capacidad de respuesta.

Durante una entrevista con el medio Axios, Trump defendió la estrategia militar aplicada por Estados Unidos y afirmó que sus fuerzas han neutralizado objetivos estratégicos de forma más rápida de lo previsto. El presidente fue cuestionado sobre cuándo podrá finalizar el conflicto y respondió que el desenlace depende totalmente de su decisión. "En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", afirmó Donald Trump.

El mandatario menciona que los ataques han dejado a Irán sin capacidad inmediata de respuesta militar, lo que explicaría su afirmación de que no le quedan objetivos por atacar. Al salir de la Casa Blanca, el presidente señaló que las fuerzas armadas estadounidenses han acabado con gran parte de la infraestructura estratégica de Irán.

De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, los ataques a Irán han afectado a:

La Fuerza Aérea Iraní

La capacidad naval del país

Los sistemas de defensa aérea

La red de radares militares

Trump menciona que con la destrucción de estos sistemas podría haber debilitado severamente la capacidad del país para desarrollar armas nucleares; sin embargo, no dio ningún detalle técnico adicional sobre esta afirmación. Aunque los reportes se mantienen optimistas de la administración estadounidense, el conflicto se mantiene en un clima de incertidumbre entre la población de Estados Unidos.

Los analistas y ciudadanos han comenzado a cuestionar si la estrategia militar puede llegar a escalar a un despliegue de tropas militares por tierra, lo que traería un escenario de mayor involucramiento militar, lo que ha causado inquietud sobre si el gobierno podría recurrir a procesos de reclutamiento en el Ejército; sin embargo, aún no existe ningún anuncio oficial.

Las declaraciones de Trump llegan después de que el secretario de Defensa, Pete Hegsth, comunicara el día martes 10 de marzo de 2026 que ha incrementado la ofensiva militar contra los objetivos en Irán. La guerra también se ha intensificado por medio de mensajes amenazantes provenientes de Irán en los que advierte sobre posibles riesgos directos contra la seguridad personal del presidente de los Estados Unidos.

El presidente estadounidense asegura, pese a las presiones, que la operación militar 'va viento en popa' y asegura que el daño causado al aparato militar iraní supera las estimaciones iniciales de su administración.

