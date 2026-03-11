Guardianes de la Revolución en Irán atacan dos buques en el estrecho de Ormuz

Irán.- Este miércoles 11 de marzo de 2026, los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron un ataque a dos embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, el cual es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte del petróleo. Los barcos 'Express Rome', de propiedad israelí, y el portacontenedores 'Mayuree Naree' fueron alcanzados por proyectiles iraníes, tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales.

Por medio de X, el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, menciona: "Cualquier buque que pretenda parar debe obtener el permiso de Irán". Por su parte, el comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, confirmó que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o algún aliado que atraviese por el Estrecho de Ormuz será considerado como un objetivo legítimo.

El ataque ocurre en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico, donde el estrecho de Ormuz permanece en alerta a causa de los conflictos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por esta vía marítima pasa cerca del 20 por ciento del petróleo que se transporta en el mundo.

Los Guardianes de la Revolución también afirmaron que atacaron bases de Estados Unidos en Kuwait y Baréin. La agencia marítima británica señaló ataques previos contra un portacontenedores y dos cargueros, a unos 46 kilómetros de Emiratos Árabes Unidos, aunque no precisó la bandera; sin embargo, el capitán reportó daños en la embarcación, pero la tripulación se encuentra a salvo.

uD83DuDEA8 Irán ha plagado el Estrecho de Ormuz con vehículos no tripulados autónomos operados por IA. Ataca buques y submarinos. Se recargan con el sol. Alcanzan 18 a 25 nudos. Baratas. Cubren más de 600 km a baja velocidad.pic.twitter.com/0px9Nruvdf — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui