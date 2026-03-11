Guerra en Medio Oriente: Trump autoriza liberar 172 millones de barriles de su reserva petrolera

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump anunció que comenzará a liberar 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica a partir de la próxima semana. La medida fue confirmada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien explicó que el objetivo es aumentar la disponibilidad de crudo y reducir la presión sobre los precios internacionales. De acuerdo con el funcionario, la entrega de petróleo se realizará durante un periodo aproximado de 120 días.

Durante ese tiempo se seguirán las tasas de descarga establecidas para este tipo de reservas, lo que permitirá que el petróleo llegue al mercado de forma gradual. La decisión surge en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Medio Oriente y dificultades en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Esta zona es uno de los principales puntos de paso para el comercio energético mundial y en años recientes ha sido afectada por episodios de inestabilidad.

El secretario Wright indicó que el presidente Donald Trump autorizó el uso de parte de la reserva para apoyar el suministro energético de Estados Unidos y contribuir a estabilizar el mercado. El funcionario también comentó que la actual administración planea recuperar el volumen liberado en los próximos meses. Según lo expuesto por el Departamento de Energía, se contempla adquirir alrededor de 200 millones de barriles durante el siguiente año.

Con ello se busca aumentar el nivel de almacenamiento y mantener una reserva suficiente para enfrentar posibles interrupciones en el suministro internacional. La acción estadounidense forma parte de un acuerdo con otros países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía. En conjunto, estas naciones prevén liberar alrededor de 400 millones de barriles provenientes de sus reservas estratégicas. Esta cantidad representa la mayor aportación de petróleo desde la creación del organismo internacional hace 5 décadas.

El plan busca compensar la reducción en el flujo de crudo que se registra en algunas rutas marítimas del Golfo Pérsico, por donde suele circular cerca del 20 por ciento del petróleo que se comercializa en el mundo. Datos del Departamento de Energía indican que la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 415 millones de barriles almacenados. Esta cifra equivale a poco más del 60 por ciento de su capacidad total.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el uso de estas reservas es una herramienta destinada a enfrentar momentos de presión en el suministro global y contribuir a la estabilidad del mercado energético.

