Ciudad de México.- Un día como hoy, 11 de marzo, pero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de una nueva enfermedad por coronavirus, conocida como Covid-19. Desde ese momento se activó la Emergencia de Salud Pública (PHIC), la cual fue desactivada de manera formal en el mes de mayo de 2023.

A pesar de que esta pandemia finalizó oficialmente en mayo de 2023, el impacto que dejó el Covid-19 aún continúa marcando la memoria colectiva, además de continuar influyendo en la salud, la economía y las sociedades de todo el mundo, informó el Centro Regional de Información de las Naciones (UNRIC). Sin embargo,durante mayo de 2025, la OMS aprobó un histórico acuerdo donde se establece un enfoque integral para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. De esta forma se mejora la seguridad sanitaria mundial y la equidad en la salud.

Se cumplen seis años desde que la OMS activó la alerta sanitaria mundial por la pandemia de Covid-19

Durante el mes de septiembre de 2026, entraron en vigor las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Estos cambios buscan asegurar que los países tengan una mejor preparación para enfrentar futuras emergencias sanitarias.

El Fondo para Pandemias, cofundado e implementado por la OMS y el Banco Mundial, ha otorgado más de mil 200 millones de dólares en subvenciones durante sus primeras tres rondas. Este fondo ha apoyado a 67 proyectos en más de 90 países. Por medio del Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, se actualizó el sistema Epidemic Intelligence from Open Sources. (EIOS). Este sistema utiliza la Inteligencia Artificial para ayudar a más de 110 países a identificar y responder rápidamente a nuevas amenazas.

¿Dónde estabas hace 6 años cuando la OMS declaró como pandemia mundial el COVID-19?



En ese entonces, las calles de todo el mundo quedaron desiertas por el encierro...



¿Qué consideras que cambió más desde 2020? pic.twitter.com/iCEeSlh5xS — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 11, 2026

Aun con todos estos avances, quedan algunos desafíos importantes. Ya que la OMS aún no está totalmente preparada para una siguiente pandemia, porque existen diferentes puntos débiles que requieren atención. La OMS resalta que la financiación continúa desplazándose desde el sector salud hacia la defensa y la seguridad nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui