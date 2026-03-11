Surgen diferentes versiones del estado de salud de Mojtaba Jameneí: ¿Fue herido por Estados Unidos e Israel?

Ciudad de México.- De acuerdo con The New York Times, el nuevo líder supremo iraní, Motjaba Jamenei, resultó herido de las piernas el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán; sin embargo, durante este miércoles 11 de marzo de 2026, han surgido diferentes versiones sobre su estado de salud.

The New York Times ha mencionado que la razón por la cual no se ha visto al nuevo líder ni en público ni por videos es por las heridas que recibió; además, no ha publicado ningún comunicado desde el día domingo 8 de marzo de 2026, que fue nombrado por los clérigos de Irán como el sucesor de su padre, Alí Hoseiní, quien falleció durante los bombardeos de Israel y Estados Unidos en los alrededores de Teherán el día 28 de febrero de 2026.

Las versiones del estado de salud de Motjaba Jamenei: ¿Fue herido por Estados Unidos e Israel?

Es importante tener en cuenta que cualquier comunicación, incluso por escrito, puede revelar su ubicación y ponerle en peligro, aseguraron al The New York Times tres funcionarios iraníes, que pidieron permanecer en el anonimato. El nuevo líder supremo se encuentra consciente y refugiado en un lugar seguro con capacidad limitada de comunicación con el exterior, agregaron las fuentes.

Dos cargos militares israelíes confirmaron al periódico que la inteligencia de Israel informó que fue herido en las piernas Mojtaba Jameneí, aunque no está claro el alcance ni la gravedad de sus lesiones. En diversas organizaciones y medios iraníes han usado en los últimos días la expresión 'El veterano de guerra herido' en referencia al nuevo líder supremo, quien es una figura envuelta en misterio, cuya madre, esposa y uno de sus hijos han muerto durante los ataques israelíes y estadounidenses.

Por su parte, el asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, ha desmentido este miércoles 11 de marzo de 2026 las especulaciones sobre el estado de salud del líder supremo, que haya sido herido, y afirma que se encuentra bien. "Escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", aseguró el asesor.

Los rumores sobre la situación del nuevo líder surgieron después de que la televisión estatal iraní utilizara el término 'Janbaz', que se refiere a los heridos en combate, tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto. Sin embargo, Mojtaba Jameneí no ha aparecido en público ni se ha referido a la nación, lo que refuerza los rumores sobre su estado de salud.

