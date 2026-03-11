Trump arremete contra España por conflicto con Irán y acusa que "no está cooperando" con EU

Washington D.C., Estados Unidos.- Este miércoles 11 de marzo de 2026, mientras se encontraba reunido con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que España no está cooperando con su país. Incluso amenazó con cortar el comercio debido a la reticencia que ha mostrado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respecto a la guerra impulsada por Trump contra Irán.

De hecho, el país europeo, también miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), prohibió al republicano utilizar dos bases militares ubicadas en su territorio para atacar al gobierno iraní. Además, Sánchez incluso criticó los bombardeos perpetrados por el Ejército estadounidense. "Podríamos cortar el comercio con ellos", aseveró el empresario neoyorquino, para después agregar: "Creo que no están cooperando en absoluto".

Pero la situación no quedó ahí, ya que posteriormente Trump dirigió su malestar hacia el supuesto mal desempeño de España dentro de la OTAN. Según el mandatario estadounidense, el país no ha cumplido con sus compromisos financieros dentro de la alianza. De acuerdo con sus declaraciones, su homólogo español solo desea recibir protección sin aportar nada a cambio, pues asegura que llevan años sin pagar la parte que les corresponde como uno de los 32 países que integran la organización.

Pedro Sánchez

"No sé lo que está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección. No quieren pagar su parte justa, y han sido así durante muchos años", explicó el político. No obstante, separó a España de su representante, ya que para el esposo de Melania "el pueblo de España es fantástico", pero "el liderazgo, no tanto", destacó el hombre que asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025.

#Mundo | Aumenta demanda internacional de talento mexicano; Estados Unidos y Emiratos Árabes lideran el ranking??uD83CuDF0Dhttps://t.co/P8wjxquArp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

¿Cómo inició el problema entre Estados Unidos y España?

Todo comenzó el pasado 8 de marzo de 2026, cuando en una conferencia de prensa Donald Trump declaró: "Podríamos usar sus bases si queremos, podríamos simplemente volar y utilizarlas, nadie nos va a decir que no las usemos". Sin embargo, no pasaron ni 24 horas cuando Pedro Sánchez cuestionó las declaraciones del mandatario estadounidense: "Es absolutamente inaceptable que aquellos líderes que son incapaces de cumplir con ese deber utilicen el humo de la guerra para ocultar sus fracasos y, de paso, llenar los bolsillos de unos pocos".

Fuente: Tribuna del Yaqui