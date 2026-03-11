Trump defiende cumbre antidrogas donde México, Brasil y Colombia no participaron

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el día de hoy la creación de una nueva coalición antidrogas integrada por 12 gobiernos de derecha, denominada 'Escudo de las Américas', durante una cumbre celebrada en Miami.

Sin embargo, no explicó con claridad por qué las tres mayores economías de América Latina (México, Brasil y Colombia) no participaron en el encuentro.

Creo que fueron invitados. Tal vez no vinieron", declaró el mandatario ante la prensa, al tiempo que afirmó que mantiene "muy buenas relaciones" con esos países.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la coalición fue concebida para reunir a gobiernos con posiciones políticas afines a la agenda de Washington. Entre los participantes se encuentran líderes como Javier Milei, presidente de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador; y Daniel Noboa, de Ecuador.

Según la administración estadounidense, varios de estos gobiernos han respaldado las políticas de seguridad impulsadas por Donald Trump, han cooperado con programas de deportación y han adoptado posturas críticas hacia la influencia de China en la región.

Colombia

La Casa Blanca ofreció una explicación más directa respecto a la ausencia de Colombia. La portavoz presidencial Karoline Leavitt indicó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, no fue invitado debido a que Washington considera que no existe el nivel de cooperación necesario en temas relacionados con el combate al narcotráfico. Sin embargo, el presidente Petro respondió en la red social de X:

Creo que hay otra vez un teléfono roto (...) Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump", expresó el mandatario colombiano.

"Creo que hay otra vez un teléfono roto (...) Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump", expresó… https://t.co/9YtuZ7w6tw pic.twitter.com/v0qHnIYRvE — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Leavitt señaló además que la coalición podría ampliarse en el futuro. "Esperamos invitar a países adicionales", afirmó.

México

Respecto a México, el presidente estadounidense afirmó que mantiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, expresó su inconformidad con la negativa del gobierno mexicano a autorizar operaciones del Ejército estadounidense en territorio nacional contra los cárteles.

La mandataria mexicana ha señalado que esa posibilidad representa una línea que no puede cruzarse debido a la defensa de la soberanía nacional.

Brasil

El gobierno de Estados Unidos no ofreció una explicación específica sobre la ausencia de Brasil en la reunión, aunque analistas señalan que la falta de alineación plena con la agenda de Washington.

Fuente: Tribuna del Yaqui