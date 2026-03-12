Caen 4 presuntos espías de la Guardia Revolucionaria de Irán en Bahréin; enfrentarían PENA DE MUERTE

Manama, Bahréin.- La Guerra en Medio Oriente continúa, y cada vez se documentan más involucrados. Ahora, las autoridades de Bahréin (considerado una de las economías más desarrolladas del Golfo Pérsico) informaron sobre la detención de cuatro ciudadanos acusados de supuesto espionaje a favor de la Guardia Revolucionaria de Irán, en medio de la creciente tensión regional derivada de la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos (EU) e Israel contra el régimen iraní.

De acuerdo con información difundida por autoridades de seguridad del país, el operativo fue realizado por la Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Bahréin, dependencia que ejecutó los arrestos el miércoles 11 de marzo de 2026 tras avanzar en una investigación sobre presuntas operaciones de recopilación de información estratégica.

Cuatro detenidos y un quinto implicado en el extranjero

Según informó el Ministerio del Interior de Bahréin, entre los detenidos se encuentran tres hombres y una mujer, cuyas edades son 25, 34, 36 y 22 años, respectivamente. Durante la investigación también fue identificada una quinta persona presuntamente involucrada, quien se encuentra fuera del país, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer su posible participación.

Las autoridades indicaron que los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que abrió los procedimientos legales para determinar su responsabilidad en el caso.

¿Cómo operaba la presunta red de espionaje?

Las investigaciones revelaron que el primer detenido habría actuado siguiendo instrucciones de la organización y con el apoyo de otros implicados para recopilar información considerada sensible para la seguridad nacional. Según las autoridades, el sospechoso utilizó equipos fotográficos de alta resolución para captar imágenes y registrar coordenadas de sitios catalogados como 'vitales' o 'importantes' dentro de Bahréin.

Posteriormente, estos datos eran enviados a integrantes de la Guardia Revolucionaria de Irán mediante el uso de software cifrado, lo que habría permitido transmitir la información sin ser detectados durante cierto tiempo. Las autoridades no revelaron los nombres de los acusados ni los lugares específicos que fueron fotografiados, argumentando motivos de seguridad nacional.

Bahréin refuerza vigilancia ante riesgos de infiltración

El caso se produce en un contexto de crecientes preocupaciones por la seguridad en la región del Golfo, especialmente ante el aumento de tensiones vinculadas con Irán.

Bahréin mantiene una posición estratégica en la zona, ya que alberga la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, lo que lo convierte en un punto clave dentro del equilibrio militar del Golfo Pérsico.

En una audiencia judicial reciente, la Fiscalía calificó las acciones atribuidas a los acusados como actos de deslealtad y cooperación con actores considerados adversarios, lo que eleva la gravedad de las acusaciones.

Medios locales señalaron que, de confirmarse los cargos, los implicados podrían enfrentar penas severas, incluso la pena de muerte, de acuerdo con la legislación nacional contra el espionaje y la colaboración con organizaciones catalogadas como terroristas.

