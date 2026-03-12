Donald Trump recomienda a Irán no asistir al Mundial 2026 por su propia seguridad

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un polémico mensaje en el cual recomendó a la selección de Irán no asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que puede representar un riesgo para su seguridad.

"La selección nacional de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad", comunicó Trump por medio de su red social 'Truth Social'. Y finalizo el mensaje con "gracias por su atención".

Esta declaración llega después de que el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, afirmara que no existen condiciones para que su país participe en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. EL funcionario iraní ha señalado que la selección no participaría en el torneo, en el que tenía previsto disputar sus primeros encuentros en territorio estadounidense.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el mundial", declaró el ministro de Deportes de Irán a medios locales. Por su parte, Donald Trump firmó el mensaje con su nombre y su cargo dentro de la publicación, lo que podría interpretarse como una postura oficial del gobierno estadounidense.

Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había declarado que sostuvo una reunión previa con Donald Trump, en la que se le garantizó que la selección de Irán no tendría problemas para participar en el Mundial. Tras el sorteo del Mundial, el calendario señala que la selección de Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos durante la Copa Mundial de 2026. El día 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles, jugará contra Nueva Zelanda, el 21 de junio contra Bélgica en Los Ángeles y el 26 de junio en Seattle contra la selección de Egipto.

uD83DuDDE3? Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial de fútbol “por su propia seguridad”.https://t.co/nhm16sSwJY pic.twitter.com/C6T2NRaepO — Ecos Diarios (@ecos_diarios) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui