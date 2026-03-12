Netanyahu pide finalizar "circo absurdo" de su juicio por corrupción y centrarse en conflicto de Irán

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó este jueves terminar el proceso judicial por corrupción que enfrenta para poder concentrarse en la guerra que su país mantiene con Irán y con la milicia chií libanesa Hizbulá.

Durante una rueda de prensa, la primera que ofrece desde el inicio del actual conflicto, Netanyahu calificó el juicio en su contra como un "circo absurdo" y señaló que debería concluir para permitirle dedicar tiempo a la conducción del país en medio de la guerra.

El primer ministro está acusado de presunto fraude y abuso de confianza en un proceso judicial que se desarrolla desde hace varios años.

Lo correcto es terminar este circo absurdo, darle al Estado de Israel y a mí tiempo para lidiar con esta guerra, algo sobre lo que pienso durante todas las horas en las que permanezco despierto, que son muchas", declaró.

Actualmente, Netanyahu enfrenta cargos por presunto fraude, cohecho y abuso de confianza en varios casos relacionados con supuestos favores regulatorios a empresarios de medios a cambio de cobertura favorable. El proceso judicial comenzó formalmente en 2020 y ha tenido diversas audiencias desde entonces, convirtiéndose en uno de los juicios más relevantes contra un jefe de gobierno en la historia del país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Fuente: Tribuna del Yaqui.