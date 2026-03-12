Nuevo líder supremo de Irán envía mensaje: Lanza advertencia a EU pide cerrar el Estrecho de Ormuz

Teherán, Irán.- La Guerra en Medio Oriente podría prolongarse más de lo estimado. Y es que este jueves 12 de marzo de 2026, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, emitió su primer mensaje público tras haber sido elegido. En este, envió una amenaza directa a Estados Unidos (EU) y sus aliados en la región, quienes han orquestado bombardeos en tierra iraní que han cobrado más de mil vidas, hasta ahora.

En la declaración difundida por la televisión estatal iraní este jueves, el dirigente pidió mantener cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz; asimismo, advirtió sobre posibles ataques contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente y prometió vengar a quienes han muerto en el conflicto armado iniciado a finales de febrero de 2026.

Nuevo líder de Irán pide mantener cerrado el Estrecho de Ormuz. Foto: Internet

El mensaje llega en un momento crítico para el equilibrio energético global, ya que el estrecho por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial permanece prácticamente paralizado.

El mensaje del nuevo líder supremo de Irán

En su primera declaración tras asumir el cargo, Jameneí sostuvo que el Estrecho de Ormuz debe permanecer bloqueado, una postura que intensifica la tensión internacional. Según explicó, los ataques iraníes contra buques en la zona forman parte de la respuesta militar a la ofensiva iniciada por EU e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", afirmó el líder iraní en el comunicado transmitido por televisión estatal.

En este mismo mensaje, aseguró que la "sangre de los mártires será vengada", en referencia a las víctimas que ha dejado el conflicto. Posteriormente, Jameneí advirtió que las bases militares estadounidenses en Oriente Medio serán atacadas, lo que elevaría el riesgo de que el conflicto se expanda a otros países de la región. En este sentido, el líder iraní pidió a los gobiernos vecinos que consideren cerrar o retirar estas instalaciones militares.

Sin embargo, aseguró que Teherán busca mantener relaciones "constructivas y cálidas" con los países vecinos, que suman alrededor de 15 en la región, por lo que la última palabra estaría en las demás administraciones.

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de EU no ha respondido a estas amenazas, ni los demás Gobiernos se han pronunciado.

Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo

Mojtaba Jameneí se convirtió en el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica. Asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante 36 años y falleció durante los primeros ataques del conflicto. Antes de él, el puesto fue ocupado por el fundador del sistema político iraní, Ruholá Jomeiní.

El nuevo dirigente fue elegido por la Asamblea de Expertos de Irán el pasado domingo, aunque aseguró que se enteró de su designación a través de la televisión estatal.

