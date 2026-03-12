Reino Unido acusa a Putin de brindar información a Irán para sus ataques a puntos estratégicos

Londres, Reino Unido.- John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, señaló que el gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin, ejerce una influencia notable sobre las maniobras militares que el gobierno de Irán ejecuta actualmente en la región de Medio Oriente. De acuerdo con las observaciones británicas, existe una transferencia de conocimientos militar desde Moscú hacia Teherán, enfocada en el manejo de vehículos aéreos no tripulados.

Healey mencionó que la participación de Rusia detrás de las decisiones iraníes no resulta una sorpresa para los analistas internacionales. Los mandos militares del Reino Unido han documentado que los pilotos iraníes y los grupos armados afines han asimilado métodos de vuelo rusos para operar los drones tipo Shahed. Estas aeronaves son las mismas que las fuerzas de Moscú han desplegado de forma constante en el territorio de Ucrania desde 2022.

El teniente general Nick Perry, jefe de operaciones conjuntas, detalló las modificaciones en los patrones de vuelo. Explicó que los operadores ahora dirigen estos aparatos explosivos a una altitud mucho menor, una táctica que incrementa la probabilidad de evadir radares y alcanzar los blancos designados. Desde finales de febrero, se han contabilizado más de 2 mil lanzamientos de drones Shahed en esta zona del mapa.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7 Iran $20K Shahed-136 low-radar drones carry 90 kg of explosives and fly up to 4,000 km.



The problem? U.S. Patriot interceptors cost about $4M each.



That cost gap lets Iran flood the skies with cheap drones, draining expensive missile defenses.pic.twitter.com/4o0q8EZJAe https://t.co/h5W0uaWBvt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Un ejemplo de esta actividad reciente se registró la noche del miércoles pasado al norte de Irak. Diversos drones impactaron las instalaciones de una base occidental ubicada en la ciudad de Erbil, lugar donde se encuentran desplegadas tropas del Reino Unido. Un equipo británico capacitado para la defensa antiaérea logró neutralizar dos de estos aparatos en pleno vuelo. Las autoridades confirmaron que el suceso no dejó muertos ni heridos entre las filas de su país.

Las declaraciones de Healey abundaron en que la relación bilateral ruso-iraní trasciende el simple empleo de armamento. En las semanas recientes, el gobierno ruso proporcionó datos de inteligencia militar a Teherán. A cambio, el régimen de Irán continúa abasteciendo a Moscú con tecnología y lotes adicionales de drones Shahed 136, consolidando una red de apoyo mutuo entre ambas naciones.

"Iran'in bazi taktiklerinin ve muhtemelen bazi yeteneklerinin arkasinda Putin'in gizli eli var."



- Ingiltere Savunma Bakani John Healey pic.twitter.com/TC0Yx2ahBe — Sinan AKYÜZ (@SinanAkyuz73) March 12, 2026

Finalmente, el secretario de Defensa explicó que el incremento en los precios internacionales del crudo beneficia de manera directa a la administración de Putin, otorgándole mayores recursos financieros para sostener sus operaciones en Ucrania. La cotización del barril de petróleo se ha aproximado a los 100 dólares, motivada por los problemas de navegación en el estrecho de Ormuz, generados por los ataques aéreos y la presencia de minas marinas de Irán.

Fuente: Tribuna del Yaqui