Secretario de Energía de Estados Unidos dice que no están listos para escoltar buques en estrecho de Ormuz

Estados Unidos.- Este jueves 12 de marzo de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que las fuerzas de los Estados Unidos no están preparadas en este momento para escoltar petróleos a través del estratégico Estrecho de Ormuz, ya que todos los recursos están siendo movilizados para atacar a Irán.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", menciona Chris Wright al canal de noticias CNBC. "En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas", agregó.

Desde el inicio de los ataques contra Irán, el presidente Donald Trump ha intentado calmar mercados y ha sugerido escoltas de la Marina estadounidense para los petróleos y facilitar el resguardo para las compañías navieras, pero hasta el momento no se ha realizado ninguna escolta.

Por su parte, Irán ha lanzado una nueva oleada de ataques contra los energéticos del Golfo, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó que la guerra está causando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero mundial. Sin embargo, los ataques de Estados Unidos e Israel también han alterado el suministro, incluyendo la infraestructura energética.

Los países que son miembros de la AIE han acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, su mayor salida hasta la fecha. Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, menciona Wright, donde también agrega que tiene previsto mantener reuniones en el Pentágono para analizar la posible escolta de petróleos en el Golfo por parte de la Marina estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui