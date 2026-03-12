Irán.- La agencia cultural de las Naciones Unidas (Unesco) ha expresado el día miércoles 11 de marzo de 2026 su preocupación por el futuro de los sitios de patrimonio mundial en Irán y en toda la región de Medio Oriente debido a los daños ocasionados por la guerra; además, invitó a todas las partes a proteger estos sitios excepcionales de esta parte del mundo.

La magnitud de los daños ocasionados por la guerra ha preocupado tanto a Irán como al Líbano, por lo que durante esta semana enviaron una solicitud a la Unesco para que añadiera más sitios a su lista de protección reforzada. Por su parte, la Unesco ha afirmado que cuatro de los 29 sitios de patrimonio mundial de Irán habían sufrido daños desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel.

Unesco confirma daños al patrimonio de Irán y Medio Oriente causados por la guerra

"La Unesco está profundamente preocupada por el primer impacto que las hostilidades ya están teniendo en muchos sitios de patrimonio mundial", dijo para Reuters Lazare Eloundou Assomo, director del Centro de Patrimonio Mundial, agregando que le preocupan los sitios en Israel, Líbano y en todo Medio Oriente.

La organización ha confirmado que ha verificado los daños en el suntuoso Palacio Golestán de era Qajar en Teherán, así como en el palacio de Chehel Sotoun del siglo XVII y en Masjed-e Jamé, la mezquita del viernes más antigua del país, ambos en Isfahán; además de los daños en los edificios cercanos al valle de Khorramabad, donde se incluyó cinco cuevas prehistóricas y un refugio rocoso que evidencia ocupación humana durante el año 63 A. C.

El Palacio de Golestán de Teherán, el cual es un testimonio de la grandeza de la civilización iraní en el siglo XIX, ha sido dañado durante los ataques estadounidenses e israelíes. El palacio que fue elegido como una residencia real persa y sede del poder por la familia Qajar y muestra la introducción de estilos europeos en el arte persa, según menciona el sitio web de la Unesco.

"A veces incluso lo comparamos con el palacio de Versalles en Francia, por ejemplo, y lamentablemente ha sufrido algunos daños. Desconocemos su alcance por el momento. Pero son las imágenes que hemos podido recibir; podemos confirmar claramente que se ha visto afectado", declaró el director del Centro de Patrimonio Mundial. En un video de Associated Press grabado el día 3 de marzo de 2026 se muestran cristales rotos; los techos de espejo cubrían los suelos, junto con arcos rotos, ventanas reventadas y molduras dañadas.

Por otra parte, algunos reportes notifican que también una mezquita y un palacio en Isfahán están dañados por la guerra. Isfahán fue una de las ciudades más importantes de Asia Central y punto clave en la Ruta de la Seda.

Los edificios cercanos a la zona de amortiguamiento de los yacimientos prehistóricos del valle Khorramabad también han tenido daños, según la Unesco, que también ha compartido las coordenadas de los sitios culturales clave con todas las partes y está monitoreando los daños. "Exigimos la protección de todos los sitios de importancia cultural… todo aquello que narra la historia de todas las civilizaciones de 18 países de la región", menciona Eloundou Assomo.

Sin embargo, el impacto de los daños en sitios culturales no se ha limitado a Irán, sino que se ha extendido en todo el Medio Oriente, con la Unesco evaluando los daños ocasionados en la Ciudad Blanca en Israel, Tiro en el Líbano y otros lugares."Lo que está sucediendo es evidente para todos; en estos conflictos cada vez más modernos, son los civiles los que pagan el precio, es la infraestructura civil la que paga el precio, y todos hemos visto la destrucción de un patrimonio histórico invaluable", declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

No está claro si los ataques han sido estadounidenses o israelíes los que han provocado los daños. Por su parte, las fuerzas de Israel han declarado que no están familiarizadas con las reclamaciones de daños a los sitios de la Unesco. Y el Pentágono no ha realizado comentarios específicos. Sin embargo, los activistas culturales recordaron que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo declaraciones sobre el enfoque de los Estados Unidos hacia la guerra que no incluiría 'reglas de combate estúpidas'.

"Esa es una declaración extremadamente importante porque son reglas de combate las que se encarnan en el derecho internacional humanitario, que no solo es la protección del patrimonio cultural, sino la protección de todas las poblaciones y estructuras civiles, incluidos sus hospitales, sus escuelas, etc.", dijo la presidenta del Comité Estadounidense del Escudo Azul, Patty Gerstenblith, una organización internacional dedicada a proteger el patrimonio en conflictos, desastres y crisis.

Fuente: Tribuna del Yaqui