Congreso intenta poner freno a Donald Trump: Demócratas buscan impedir una acción militar contra Cuba

Washington D.C., Estados Unidos. - Este viernes 13 de marzo de 2026, senadores demócratas presentaron una resolución para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ataque a Cuba sin la autorización completa del Congreso. De acuerdo con medios estadounidenses, la propuesta fue encabezada por los legisladores Tim Kaine, de Virginia; Adam Schiff, de California; y Rubén Gallego, originario de Chicago.

De hecho, estos funcionarios públicos acusaron directamente a Trump de haberse saltado al Congreso estadounidense para declarar la guerra, pues como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, el republicano ha tenido recientemente conflictos no solo con la isla caribeña, sino también por lo sucedido con Irán y, un poco más atrás, cuando tropas estadounidenses entraron a territorio venezolano.

"Tras el reciente bloqueo impuesto por el presidente Trump y sus amenazas de acción militar en Cuba, presento esta Resolución sobre los Poderes de Guerra con el fin de impedir que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en hostilidades a menos que cuenten con la autorización del Congreso", explicó a través de un comunicado Kaine, caracterizado por ser un firme defensor de los derechos de los inmigrantes.

Donald Trump

De igual forma, el político se mantuvo firme al dejar en claro que únicamente el poder Legislativo tiene la autoridad para aprobar este tipo de acciones; sin embargo, para el excandidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, el actual representante del Poder Ejecutivo continúa dando órdenes a las Fuerzas Armadas sin considerar incluso a los propios ciudadanos.

#Mundo | En plena Guerra contra Irán, avión militar de EU se estrella en Irak: Confirman 4 muertos??uD83DuDEE9?uD83DuDCA5https://t.co/c8E0HWtkgC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

En cuanto a Cuba, las tensiones se han incrementado en las últimas semanas y este mismo día el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, dijo que están dialogando con Trump para ver si logran llegar a una solución. Por lo pronto, sobre la postura de los demócratas, el riesgo reside en que, de aprobarse la medida, existe una alta posibilidad de que el mandatario la vete con el apoyo de su bancada.

Fuente: Tribuna del Yaqui