'El Mayo' Zambada será sentenciado en abril; podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- Ismael 'El Mayo' Zambada García, narcotraficante mexicano y fundador del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, será sentenciado el próximo 13 de abril en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos (EU), donde se especula que podría recibir cadena perpetua tras declararse culpable de diversos cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Además del delito de Empresa Criminal Continua, referido a una figura legal utilizada para procesar a líderes de organizaciones delictivas, Zambada García enfrenta cargos por conspiración para traficar fentanino, cocaína, heroína y metanfetamina hacia el país estadounidense; por lo tanto, contempla como pena mínima obligatoria la prisión de por vida, ya que la fiscalía estadounidense sostiene que el volumen de droga traficada y el papel de liderazgo del acusado dentro del Cártel de Sinaloa respaldan una sentencia máxima.

'El Mayo' Zambada tendrá sentencia en abril; podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos

El juez federal Brian Cogan, quien encabezó el juicio contra 'El Chapo' Guzmán, realizará la audiencia de 'El Mayo'; por otro lado, Frank Pérez, defensa del capo, solicitó tiempo adicional para presentar elementos de mitigación; sin embargo, especialistas en derecho penal consideran que las posibilidades de una reducción significativa en la sentencia son limitadas.

Ismael 'El Mayo' Zambada García nació en 1948 en Sinaloa y durante décadas fue considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en México. A diferencia de otros capos de su generación, mantuvo un perfil discreto y logró evitar su captura; fue detenido en julio de 2024 tras un episodio que, según reportes, involucró una traición dentro de su propio círculo cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui