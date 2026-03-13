En plena Guerra contra Irán, avión militar de EU se estrella en Irak: Confirman 4 muertos

Washington, Estados Unidos.- El Mando Central de Estados Unidos (EU) confirmó la muerte de cuatro de los seis tripulantes de un avión militar cisterna que se estrelló en el oeste de Irak mientras participaba en las operaciones estadounidenses vinculadas a la ofensiva contra Irán. La aeronave involucrada fue un Boeing KC-135 Stratotanker, un modelo utilizado por la Fuerza Aérea de EU para reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo.

Según el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del jueves 12 de marzo de 2026 (tiempo del este de EU). Las autoridades indicaron que las labores de rescate continúan, mientras se investiga qué provocó la caída de la aeronave. El Mando Central de Estados Unidos detalló que en el incidente también estuvo involucrado un segundo avión militar, que formaba parte de la misma operación aérea. Sin embargo, esa aeronave logró aterrizar sin problemas.

Confirman 4 muertos tras caída de avión militar KC-135 de EU en Irak. Foto: Twitter

Asimismo, el comando militar estadounidense aclaró que no existe evidencia de que el accidente haya sido provocado por fuego enemigo ni por fuego amigo, aunque las circunstancias exactas del siniestro siguen bajo investigación. Las autoridades añadieron que las identidades de los militares fallecidos no se revelarán hasta dentro de 24 horas, con el objetivo de notificar primero a sus familiares.

El avión KC-135, pieza clave en operaciones militares

El Boeing KC-135 Stratotanker es uno de los aviones de reabastecimiento más utilizados por EU. Fue fabricado por la empresa Boeing entre la década de 1950 y principios de la de 1960. Desde entonces se ha convertido en la columna vertebral de la flota de reabastecimiento aéreo del ejército estadounidense.

Su función principal consiste en transferir combustible en vuelo a otros aviones, lo que permite que cazas, bombarderos y aeronaves de reconocimiento realicen misiones mucho más largas sin necesidad de aterrizar. Este tipo de avión fue ampliamente utilizado durante la Guerra del Golfo, cuando permitió extender el alcance de las operaciones aéreas de EU y sus aliados.

La tripulación mínima de un KC-135 suele estar integrada por un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, encargado de controlar el brazo que conecta con la aeronave que recibe combustible.

#Mundo | Nuevo líder supremo de Irán estaría HERIDO y DESFIGURADO, asegura Gobierno de EU uD83CuDF0E??https://t.co/4xwUx6ktv5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

La guerra entre EU, Israel e Irán ya suma bajas militares

El accidente ocurre en medio de la guerra que involucra a EU e Israel contra Irán, un conflicto que comenzó hace casi 15 días y que ya ha dejado al menos 11 bajas militares estadounidenses confirmadas oficialmente. En este contexto, se detalló que el avión siniestrado volaba sobre espacio aéreo considerado aliado, aunque la zona del oeste de Irak donde ocurrió el incidente es conocida por la presencia de milicias proiraníes.

Por su parte, el ejército iraní afirmó en la televisión estatal que un grupo aliado habría atacado el avión con un misil, aunque esta versión no ha sido confirmada por EU.

Fuente: Tribuna del Yaqui