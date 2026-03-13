Estados Unidos da luz verde a la compra de petróleo ruso cargado en buques para estabilizar el mercado

Washington D.C., Estados Unidos. - La noche del jueves 12 de marzo de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que desde ahora permitirá a los países la compra de petróleo de Rusia que ya haya sido cargado en buques, pues el objetivo es ponerle un alto de alguna forma al incremento de los precios ocasionado por la guerra contra Irán y lo que sucede en Ucrania.

Con respecto a lo anterior hay que tener muy presente lo que está pasando con el estrecho de Ormuz, porque tras su cierre el costo del crudo se disparó de manera abismal y provocó su escasez a nivel mundial. De hecho, según información de CNN, van al menos 16 petroleros, cargueros y otras embarcaciones atacadas en este lugar, así como también en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Ahora bien, volviendo al tema de Rusia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se pronunció al respecto en sus redes sociales: "Para ampliar el alcance global del suministro existente, @USTreasury otorga una autorización temporal para que los países puedan comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar". Incluso agregó: "Esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Vladímir Putin y Donald Trump

Cabe señalar que la licencia especial emitida en la página web del Tesoro de Estados Unidos solo aplica al crudo o a productos derivados del petróleo ruso cargados en buques a partir del 12 de marzo, siendo así que la licencia autoriza esos envíos hasta el 11 de abril. En caso de cualquier actualización sobre el tema, evidentemente te tendremos cada uno de los detalles aquí en TRIBUNA.

#Mundo | En plena Guerra contra Irán, avión militar de EU se estrella en Irak: Confirman 4 muertos??uD83DuDEE9?uD83DuDCA5https://t.co/c8E0HWtkgC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Critican decisión

"Mientras Putin ayuda a Irán a atacar a los estadounidenses en Medio Oriente, @POTUS ahora está llenando las arcas de guerra del Kremlin. En lugar de presionar la tambaleante economía rusa, la guerra mal planificada del presidente le está dando a Putin una ganancia inesperada mientras las familias estadounidenses se enfrentan a precios más altos", escribió en su plataforma la senadora demócrata Jeanne Shaheen.

Fuente: Tribuna del Yaqui