Estados Unidos.- Por medio de la cuenta oficial del programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado en la red social de X, Estados Unidos ha anunciado este viernes 13 de marzo de 2026 una recompensa de hasta diez millones de dólares por información que conduzca al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

No obstante, la recompensa también es para quien proporcione información sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI); en la publicación se nombra a diez personas, seis de ellas con fotografía, acompañadas por el mensaje: "¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos un aviso. Podrías optar a una recompensa", seguido de los datos de contacto del gobierno estadounidense.

Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder de Irán

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también aparecen en la lista de las diez personas publicada por el Departamento de Estado. "Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", agregaron.

Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, ya que aún no ha aparecido en público desde que inició su mandato y su primer mensaje emitido fue leído por una presentadora de televisión nacional. El programa de Recompensa por la Justicia menciona que su recompensa será en efectivo a cambio de información de inteligencia, incluyendo una relativa a la localización o a la ayuda para enjuiciar a cualquier persona que cometa actos de terrorismo contra Estados Unidos.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7?? | ÚLTIMA HORA — Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a localizar o identificar al líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/SVkTUN7JtB — UHN Plus (@UHN_Plus) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui