Gobierno de Cuba confirma conversaciones con EU y busca respaldo de Rusia y China

La Habana, Cuba.- Este viernes 13 de marzo de 2026, el Gobierno de Cuba confirmó que funcionarios de la isla han sostenido conversaciones recientes con representantes del Gobierno de Estados Unidos (EU), en un intento por abrir espacios de diálogo ante las tensiones que mantienen ambas naciones. El objetivo principal de los diálogos es identificar diferencias y explorar posibles áreas de cooperación, aunque las autoridades cubanas reconocieron que todavía no hay acuerdos concretos.

El anuncio fue difundido por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que informó que estos intercambios se realizan bajo la dirección del general de Ejército, Raúl Castro, y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto con las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno.

Presidente de Cuba confirma diálogos con EU. Foto: Twitter

En un mensaje difundido en cadena nacional, el presidente Miguel Díaz-Canel explicó que las conversaciones con Washington están enfocadas en buscar soluciones mediante el diálogo a los problemas que mantienen distanciados a ambos países. Detalló que el primer paso es identificar los asuntos que requieren solución y evaluar qué alternativas existen para abordarlos. No obstante, Díaz-Canel reconoció que los acuerdos aún están 'alejados', pero subrayó que estos contactos permiten conocer la disposición de cada parte para avanzar en acciones que beneficien a los ciudadanos de ambas naciones.

Además, señaló que el intercambio busca identificar áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y garantizar la paz y seguridad, tanto de los dos países como de la región de América Latina y el Caribe. El presidente cubano calificó este proceso como "muy sensible", ya que afecta directamente la relación bilateral y requiere esfuerzos importantes para generar entendimiento y evitar nuevas confrontaciones.

Durante estos intercambios, la parte cubana ha reiterado su postura de que cualquier diálogo debe desarrollarse sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos países. Díaz-Canel afirmó que el Gobierno de la isla mantiene la voluntad de negociar con Washington siempre que se respete la soberanía y la autodeterminación de cada nación.

uD83DuDD34#AHORA| Miguel Díaz-Canel reconoce conversaciones de #Cuba con #EstadosUnidos.



“Sostuvimos recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de EU para buscar, por la vía del diálogo, solución a las diferencias bilaterales que existen”, afirmó.



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Cuba busca respaldo de China y Rusia

Mientras mantiene contactos con Washington, Cuba también ha reforzado su comunicación con otros aliados internacionales.

El canciller cubano Bruno Rodríguez informó que sostuvo conversaciones telefónicas con su homólogo de China, Wang Yi, y con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Rodríguez agradeció a ambos gobiernos el apoyo y la solidaridad hacia la isla en medio de la actual coyuntura internacional, además de los ofrecimientos de ayuda por parte de China.

El canciller cubano también destacó la importancia de defender la paz, el derecho internacional y la soberanía de los países, al tiempo que reafirmó la intención de fortalecer las relaciones con Pekín y Moscú.

Fuente: Tribuna del Yaqui