Nuevo líder supremo de Irán estaría HERIDO y DESFIGURADO, asegura Gobierno de EU

Washington, Estados Unidos.- La tensión entre Estados Unidos (EU) e Irán continúa en ascenso. Ahora, el Gobierno estadounidense, encabezado por el mandatario Donald Trump, aseguró que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, resultó herido y posiblemente desfigurado tras los ataques que provocaron la muerte de su padre, el anterior líder supremo Alí Jameneí, a finales de febrero.

La declaración fue realizada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa este viernes 13 de marzo. En esta misma intervención, el funcionario cuestionó la legitimidad del nuevo líder iraní en medio del conflicto bélico que Washington e Israel iniciaron contra Irán el pasado sábado 28 de febrero.

uD83DuDEA8 El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei está herido y posiblemente desfigurado tras los recientes ataques contra Irán.



Según el funcionario, no se ha visto ni escuchado públicamente al líder iraní, lo que ha… pic.twitter.com/SynV3vbwQI — RETO diario (@retodiariomx) March 13, 2026

Pentágono afirma que Mojtaba Jameneí está herido

Pete Hegseth afirmó que la inteligencia estadounidense tiene indicios de que el nuevo líder supremo iraní resultó herido durante los ataques iniciales de la guerra activa. El funcionario señaló que Mojtaba Jameneí está "herido" y que probablemente quedó desfigurado, aunque no ofreció más detalles sobre su estado de salud. Asimismo, cuestionó la forma en que el nuevo líder se dirigió al país en su primer mensaje oficial.

Según explicó, Jameneí emitió únicamente un comunicado escrito, sin aparecer en video ni hablar directamente al público. Para el jefe del Pentágono, este detalle genera dudas sobre su condición física.

Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo líder está herido y probablemente desfigurado", afirmó.

En su declaración, el secretario de Guerra estadounidense también sostuvo que Mojtaba Jameneí carece de legitimidad política y que su llamado a la unidad no es coherente. Hegseth acusó al liderazgo iraní de haber reprimido con violencia las protestas que estallaron en el país a finales del año pasado, antes del inicio del conflicto armado. Esas manifestaciones, dijo, dejaron decenas de miles de personas asesinadas, lo que, según Washington, debilita el discurso del nuevo líder sobre la unidad del país.

Finalmente, aseguró que gran parte de la familia del actual líder supremo ha muerto en los ataques recientes, incluido su padre, quien dirigió Irán durante décadas.

#Mundo | Gobierno de Cuba confirma conversaciones con EU y busca respaldo de Rusia y China uD83CuDF0Ehttps://t.co/WgbgHRNyHF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Primer mensaje de Mojtaba Jameneí tras asumir el poder

A pesar de las versiones sobre su estado de salud, Mojtaba Jameneí emitió el jueves su primer mensaje como líder supremo de la República Islámica. El comunicado fue transmitido por la televisión estatal iraní y leído por una presentadora, mientras en pantalla se mostraban la bandera nacional y una fotografía del nuevo dirigente.

En este, Jameneí adoptó un tono desafiante frente a EU, prometiendo responder a los ataques y honrar a quienes murieron durante el conflicto. También afirmó que "la sangre de los mártires será vengada", en referencia a las víctimas de los bombardeos que dieron inicio a la guerra. Finalmente, pidió mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui