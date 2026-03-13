La Habana, Cuba.- México sigue manteniendo el apoyo a Cuba, ya que los buques de apoyo logístico de la Armada de México Papaloapan y Huasteco atracaron nuevamente este viernes 13 de marzo de 2026 en la bahía de La Habana con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para la isla como el pasado 28 de febrero, en el cual ambas embarcaciones llegaron con cargamento que contenía mil 200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país, agravada por el asedio petrolero de Estados Unidos (EU).

El Papaloapan, en la segunda carga de ayuda humanitaria, portaba mil 78 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de alimentos varios, que recolectaron varias organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México; el país mexicano es quien más ha ayudado a Cuba en los últimos meses con un total de unas dos mil toneladas, ya que el primer cargamento trajo a la isla 814 toneladas de alimentos.

Por tercera ocasión, Cuba recibe un envío de ayuda humanitaria con alimentos de México

"Arribando ahora al puerto de La Habana, dos barcos con tercer envío de ayuda del gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba. Gracias México por su solidaridad con Cuba", escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, destacando que la ayuda en su mayoría es de alimentos básicos y productos de higiene.

Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, mencionó con gran agradecimiento la comparecencia del papel de México, calificándolo como: "País amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda, especialmente su presidente, Claudia Sheinbaum", previo a su afirmación de que las ayudas no se estaban revendiendo y que su país no le saca ningún provecho económico, ya que lo que importa es el provecho social en este tipo de donaciones.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la ayuda que se le está brindando a la isla, reiterando que su gobierno seguirá manteniendo el apoyo humanitario con alimentos, pero dejó en claro que no se incluirá petróleo, esto tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD México siempre solidario.

uD83CuDDE8uD83CuDDFA Llega el tercer envío de ayuda humanitaria de México a #Cuba. pic.twitter.com/g2W2YXy6SI — Antonio Aponte (Peluche uD83DuDC3B) (@AntonioApontete) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui