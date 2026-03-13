Sheinbaum celebra diálogo entre Cuba y EU; critica el histórico bloqueo a la isla

Manzanillo, Colima.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 13 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, celebró las conversaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos (EU), al considerar que el diálogo entre ambas naciones puede ayudar a disminuir las tensiones y abrir una vía para resolver diferencias históricas.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes en la ciudad de Manzanillo, Colima, la mandataria reiteró que México apuesta por el diálogo, la cooperación internacional y la paz, principios que, aseguró, deben guiar las relaciones entre países. Según explicó, el acercamiento entre Washington y La Habana representa una oportunidad para comenzar a revertir lo que calificó como una injusticia contra el pueblo cubano, en referencia al bloqueo económico impuesto durante décadas.

#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum celebra el diálogo entre Cuba-EU: “Qué bueno, siempre #México va a promover la paz” pic.twitter.com/Ae8iqh1Ts0 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 13, 2026

En su mensaje, Claudia Sheinbaum señaló que el bloqueo económico aplicado por EU contra Cuba durante décadas ha generado múltiples problemas en la isla. Por ello, consideró indispensable que ambas naciones mantengan conversaciones diplomáticas que permitan avanzar hacia una solución.

La presidenta insistió en que promover el diálogo y la paz es clave para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, además de que estas medidas pueden contribuir a reducir tensiones en la región.

La mandataria también subrayó que México continuará respaldando a Cuba, tanto por razones humanitarias como por los principios que rigen la política exterior mexicana. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la Carta Magna establece principios como la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad internacional y la promoción de la paz, lo que orienta las decisiones del país en materia de relaciones internacionales.

Por ese motivo, aseguró que el apoyo al pueblo cubano seguirá por diversas vías, incluidas acciones de ayuda humanitaria.

Durante su intervención, la presidenta también agradeció al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, quien recientemente reconoció el apoyo enviado desde México tanto por el Gobierno como por la sociedad civil. En ese contexto, la mandataria rechazó versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre un presunto uso indebido de la ayuda humanitaria enviada a la isla.

Según explicó, es falso que el gobierno cubano esté vendiendo la ayuda que llega desde México, y aseguró que existen numerosas imágenes y testimonios que muestran a ciudadanos cubanos recibiendo directamente los apoyos en sus hogares.

Fuente: Tribuna del Yaqui