Trump anuncia que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia contra Irán

Kharg, Irán.- El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este viernes 13 de marzo que las fuerzas armadas de su país efectuaron uno de los ataques aéreos "más poderosos" en el territorio de Medio Oriente. La ofensiva tuvo como blanco la isla iraní de Kharg, en el Golfo Pérsico. Este lugar es reconocido por ser el centro principal donde se guarda y desde donde se envía el crudo de esa nación hacia el extranjero.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseveró que la maniobra militar fue hecha por el Comando Central de Estados Unidos, bajo su mando. De acuerdo con el mensaje de Trump, la ofensiva aérea logró "aniquilar por completo todos los objetivos militares" que se encontraban ubicados en dicho territorio. La isla de Kharg se encuentra situada a unos 25 kilómetros de la costa de Irán.

Constituye una zona de gran relevancia para la economía del país en el sector energético, ya que ahí se almacena cerca del 90 por ciento del petróleo que la nación destina a las ventas en el exterior. Esta característica convierte a la instalación en un punto principal dentro del comercio de hidrocarburos a nivel internacional, debido al flujo de miles de barriles diarios. En su mensaje, Donald Trump se refirió a la isla de Kharg como "la joya de la corona de Irán".

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026

Esto se debe a que el territorio alberga la terminal petrolera más grande a disposición del gobierno iraní. Desde ahí operan los centros de carga con mayor volumen, los cuales surten del recurso a múltiples compradores alrededor del mundo de forma regular. Antes de este despliegue armamentístico, diversos analistas indicaron que tanto Estados Unidos como Israel habían optado por no atacar este punto en meses recientes.

El motivo era las consecuencias que un movimiento armado de tal magnitud podría causar en el mercado energético global. Los expertos en la materia argumentan que un daño severo a la infraestructura de la isla podría desencadenar cortes considerables en la cadena de suministro. Una reducción en la oferta de petróleo tiende a modificar los precios internacionales, impactando directamente en la economía internacional y en los costos de distribución.

uD83DuDEA8 #BREAKING: Trump says the U.S. military destroyed “every single Iranian military target” on Kharg Island uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83DuDCA5 pic.twitter.com/nAPWYqILSe — Mf.GenZ™ (@mf_genz) March 14, 2026

Trump contra Sheinbaum

Donald Trump señaló este mismo día que Claudia Sheinbaum "no debería haber rechazado mi ayuda",. El mandatario estadounidense fue cuestionado respecto al mensaje que publicó sobre la presidenta de México en la que se señala que ella no aceptó su ayuda para combatir al crimen organizado en territorio mexicano. "Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Debería acabar con los cárteles porque los cárteles controlan México", expresó.

uD83DuDEA8#Ahora | Claudia Sheinbaum “no debería haber rechazado mi ayuda”, dice Donald Trump



El mandatario estadounidense fue cuestionado respecto al mensaje que publicó sobre la presidenta de México.



“Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere… pic.twitter.com/L5vh2aFKjo — Azucena Uresti (@azucenau) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui