Trump lamenta que Sheinbaum rechace su ayuda: "Nos guste o no, los cárteles controlan México"

Florida, Estados Unidos.- Este viernes 13 de marzo, la relación binacional en materia de seguridad volvió a ser tema tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Desde Florida, a punto de subir al avión presidencial, el mandatario norteamericano expresó su desacuerdo con la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó la propuesta de recibir apoyo militar de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado.

Durante una breve interacción con los medios, el presidente Trump argumentó que dichas organizaciones delictivas mantienen el "control" sobre diversas regiones del territorio mexicano. El mandatario estadounidense mencionó que le ofreció a la presidenta mexicana terminar con estos grupos criminales, pero ella optó por declinar el ofrecimiento. Aunque Trump aseguró tener buena relación con Sheinbaum, insistió en que la situación actual es insostenible para su país.

Asimismo, Trump compartió una publicación en su plataforma Truth Social. El mensaje contenía un fragmento de video donde Sheinbaum confirmaba su negativa a la intervención extranjera con la frase: "Así es, dijimos que no, orgullosamente no". El texto que acompañaba el video cuestionaba si, ante esta postura, la administración mexicana podría ser considerada un "narco-gobierno". Frente a estos señalamientos, la mandataria mexicana ofreció una respuesta.

#ULTIMAHORA "No debió rechazar mi ayuda, por alguna razón ella no quiere deshacerse de los Carteles, los Carteles controlan México, no podemos tener eso" Donald Trump sobre que Sheinbaum rechazara su "Ayuda"#Mexico #DonaldTrump #ClaudiaSheinbaum #Noticias pic.twitter.com/o6yEYLwPws — Tribuna de Chihuahua (@TribunadeChih) March 14, 2026

La respuesta de Sheinbaum

Durante un evento realizado en Colima, Claudia Sheinbaum fue clara al declarar que la defensa de la soberanía nacional es un tema que no está sujeto a ningún tipo de negociación. La mandataria aclaró que México tiene toda la disposición de colaborar con Estados Unidos para atender el problema del tráfico de sustancias ilícitas y reducir los índices de violencia, pero siempre bajo un marco de absoluto respeto a las leyes y al territorio nacional.

Para complementar esta postura, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado. La dependencia gubernamental destacó que el trabajo conjunto entre ambas naciones ha registrado cifras históricas de cooperación, lo cual demuestra que es posible enfrentar retos comunes sin comprometer la integridad territorial de ninguno de los dos países. Ambos gobiernos continúan operando bajo acuerdos, donde la prioridad de México es evitar la presencia de fuerzas armadas extranjeras dentro de sus fronteras.

uD83DuDEA8NOTICIA VIRAL| Sheinbaum respondió a una publicación de Donald Trump en la que se cuestionaba si México es un “n4rc0gobierno”. pic.twitter.com/VUBRRZftaK — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui