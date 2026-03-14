Israel reporta la muerte de dos mandos iraníes en Teherán; Irán rinde honores al almirante Shamjani

Israel.- Este sábado 14 de marzo de 2026, el Ejército israelí reportó la muerte de dos altos mandos de la rama de inteligencia del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, hechos que presuntamente ocurrieron durante un ataque en Teherán. De acuerdo con ciertos datos, los funcionarios llevaban relativamente poco tiempo en sus cargos, ya que habían sido nombrados tras las numerosas bajas registradas desde el inicio de la guerra.

"Ayer (viernes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información precisa de inteligencia, llevó a cabo un ataque selectivo en Teherán y eliminó a Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat", señala el comunicado. La propia Fuerza Aérea de Israel se atribuyó la operación, asegurando que fue ejecutada con apoyo de datos de inteligencia específicos. Medios locales indican que los fallecidos eran considerados piezas clave, ya que proporcionaban información a los responsables de seguridad iraníes, quienes posteriormente tomaban decisiones operativas.

Los enfrentamientos derivados del conflicto en Medio Oriente continúan con bombardeos sobre territorio iraní, una situación que también ha afectado a países cercanos como Líbano. El impacto ha sido considerable, pues según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el régimen iraní ha contabilizado aproximadamente 1,230 muertes, mientras que en la nación ubicada al oeste de Asia se reportan alrededor de 800 víctimas mortales y cerca de 2,000 heridos.

Protestas en contra de Israel

Cabe señalar que Jalali y Shariat reemplazaron a Saleh Asad, quien fue abatido durante la ofensiva inicial del conflicto. Su muerte fue considerada uno de los principales logros del Ejército israelí, ya que era señalado como uno de los responsables clave de las operaciones en la región. Este personaje falleció en 2013, y el anuncio fue realizado por su compañero de armas Adil Fostuk, quien confirmó que, tras varios días en estado grave, finalmente no logró sobrevivir.

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Irán entierra al almirante Shamjani con honores militares

Entre los fallecimientos recientes también se encuentra Ali Shamjani, almirante, exjefe de seguridad y asesor del fallecido Alí Jameneí, quien fue sepultado este mismo día con honores militares en el Mausoleo de Saleh, ubicado en la plaza Tajrish, al norte de la capital iraní. En el lugar se congregaron numerosas personas para despedirlo, mientras que se implementaron fuertes medidas de seguridad con el objetivo de evitar cualquier incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui