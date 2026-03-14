Teherán, Irán.- El panorama internacional enfrenta una nueva escalada de hostilidad tras las recientes declaraciones de altos funcionarios en Teherán. El régimen de Irán manifestó este sábado su intención de considerar ataques contra Ucrania, argumentando que Kiev ha tomado un rol activo en el conflicto de Oriente Medio al brindar asistencia técnica y militar a Israel. Así lo reveló Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní.

Fue él quien dio esta postura mediante un mensaje contundente. Según el legislador, la provisión de equipos y tecnología de drones a las fuerzas israelíes vincula a Ucrania con el conflicto de forma directa. "Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán", afirmó Azizi a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la representación diplomática iraní en Kiev ha minimizado los esfuerzos de defensa que Ucrania intenta promover en la región del Golfo Pérsico. Shahriar Amouzegar, encargado de negocios, tildó de intrascendentes las promesas de asesoría de seguridad que el gobierno de Zelensky ha extendido a los aliados de Estados Unidos. En una entrevista en la embajada persa, Amouzegar manifestó: "En lo que respecta a las medidas adoptadas por Ucrania en Oriente Medio contra los drones, las consideramos merament uena broma y un gesto puramente simbólico".

uD83CuDDFAuD83CuDDE6 uD83CuDDEEuD83CuDDF1 “El jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha pedido que se considere todo el territorio de Ucrania un objetivo legítimo:



Al brindar apoyo al régimen israelí con drones, Ucrania, que se encuentra en plena desintegración, se ha… pic.twitter.com/Ard5gpB7dx — Federico Alves, Econ. (@federicoalves) March 14, 2026

En contraste con estas amenazas, el presidente Volodímir Zelensky ha tomado medidas políticas de gran importantancia. Durante su estancia en París, Francia, el mandatario sostuvo una reunión con Reza Pahlavi, figura de la oposición y heredero del Sha, para tratar la realidad política interna de Irán. Zelensky se refirió a las acciones contra la cúpula persa como parte de una "operación de Estados Unidos contra el régimen terrorista".

El líder ucraniano destacó que su nación ha enviado equipos técnicos a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El propósito de este despliegue es compartir la experiencia adquirida en el campo de batalla frente a los drones Shahed, utilizados de forma recurrente en la invasión rusa. Zelensky aseguró que la estructura de poder en Teherán ha sufrido "bajas significativas" y urgió a la comunidad internacional a ejercer presión para lograr "un Irán libre" que deje de suministrar armamento a Rusia y cese su actividad desestabilizadora en el mundo.

#HCHInternacionales | El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó este sábado que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y ha convertido su territorio en un «objetivo legítimo» para Irán. «Al… pic.twitter.com/UdspDa8qEj — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui