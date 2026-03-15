Embajador de Cuba agradece mensaje de AMLO sobre crisis en la isla y llamado a DONACIONES

Ciudad de México.- La noche de este sábado 14 de marzo de 2026, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó públicamente su agradecimiento al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que el exmandatario y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) difundiera un mensaje de solidaridad hacia el pueblo cubano ante la situación que enfrenta la isla.

El posicionamiento del diplomático se produjo después de que López Obrador, quien se encuentra retirado de la vida política y pública tras concluir su mandato en 2024, compartiera un pronunciamiento en redes sociales donde manifestó su preocupación por las condiciones que atraviesa el país caribeño y llamó a fortalecer la solidaridad internacional con donaciones.

Embajador de Cuba agradece mensaje de AMLO. Foto: Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre la situación en Cuba?

La noche del sábado 14 de marzo, mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), López Obrador explicó que, pese a encontrarse en retiro, considera necesario expresar su postura sobre lo que ocurre en Cuba. Aseguró que no puede permanecer indiferente ante la situación de la isla en el Caribe, que desde años enfrenta un bloqueo por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU).

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", escribió el exjefe del Ejecutivo.

En el mismo mensaje, el exmandatario citó una frase del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, con el objetivo de subrayar la importancia de la solidaridad entre los pueblos: "No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra".

Además de expresar su postura, López Obrador invitó a la ciudadanía a realizar aportaciones económicas para apoyar a la población cubana. Según explicó en su mensaje, las donaciones pueden realizarse a una cuenta bancaria de Banorte, registrada a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

De acuerdo con el exmandatario, esta cuenta fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas con el propósito de reunir recursos destinados a la compra de alimentos, medicamentos, petróleo y gasolina, con el objetivo de apoyar a la población de la isla: "Cada quien aporte lo que pueda", expresó AMLO al invitar a sumarse a esta iniciativa.

#Seguridad | Lo buscan en Sinaloa: Atrapan en Hermosillo a prófugo acusado de abusar de una menor de edad uD83DuDEA8https://t.co/8ha8ydtTQh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Embajador cubano responde y agradece respaldo

Tras la publicación del exmandatario mexicano, el embajador Eugenio Martínez Enríquez respondió directamente en la misma plataforma para agradecer el gesto y reconocer las muestras de apoyo provenientes de México. En su mensaje, el diplomático destacó que el pueblo cubano se siente acompañado por la solidaridad de la sociedad mexicana.

Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que Estados Unidos comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”, escribió.

Fuente: Tribuna del Yaqui